Il Confeugo a Genova

Torna la cerimonia del, che riprende un’risalente almeno al XIV secolo (e forse anche precedente).A quei tempi in occasione del Natale e dell’nizio di un nuovo anno, il popolo – tramite la figura dell’Abate – rendeva omaggio alle massime autorità della Repubblica di Genova con un tronco d’alloro decorato con nastri bianchi e rossi. L’(per tradizione il rappresentante della Val Bisagno) lo consegnava ale subito dopo il tronco veniva bruciato come segno di buon auspicio, gettandovi poi sopra un po' di vino e addolcendolo con lo zucchero. Ma non finiva qui, perché successivamente i presenti si adoperavano per portarne a casa un tizzone come portafortuna.Durante i secoli la cerimonia si interruppe e riprese più volte, fino alla sua soppressione alla fine del Settecento. È solo nel 1923 che l’, dedita alla tutela e alla conservazione della cultura e delle tradizioni genovesi, ha riproposto il Confeugo, che è ancora un momento particolarmente sentito dai genovesi. Il prossimo appuntamento è in programmaIn quest’ultimo secolo è sempre stato il presidente de A Compagna a impersonare l’Abate del Popolo e a portare il tradizionale tronco d’alloro al Sindaco. Oggi l’incontro avviene davanti al, al termine dele sbandieratori che accompagna l’Abate fino a Piazza De Ferrari.L'Abate saluta quindi il Sindaco recitando la formula “Ben trovòu messe ro Duxe” (ovvero "Ben ritrovato Messer Doge"), alla quale il primo cittadino risponde “Benvegnou messe l’Abbou” ("Benvenuto Messer Abate"). Ilviene finalmente acceso e l’alloro brucia(il cosiddetto “Campanon do Paxo”). Tradizionalmente, la cerimonia è anche un’occasione per le due personalità di esprimere una riflessione sulla situazione attuale e le prospettive per la città.La manifestazione si inserisce nel cartellone delleConfeugoPiazza De Ferrari e Piazza Matteotti, Genova.16 dicembre 2023.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sul sito Visit Genoa