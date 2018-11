I mercatini di Natale a Genova

Calendario delle aperture

Dicembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Sono numerosi gli appuntamenti con ie in provincia: un ricettacolo di eventi che meritano di essere scoperti e vissuti in prima persona.Sononel capoluogo ligure: quello all'insegna della modernità si svolge nella grande Fiera di Genova, gli altri, più legati alla tradizione, si svolgono nella zona del centro storico.Dalla Fiera Internazionale di Genova accoglie la manifestazionecon tanti eventi in programma, più die, soprattutto, la voglia di stare insieme all'interno del Padiglione Blu, che per l'occasione diventa molto simile aldi Rovaniemi , grazie ai suoi chalet.In, invece, andrà in scena il tradizionale, ormai giunto allaLa piazza si trasformerà in un vero e proprio, con gli artigiani vestiti con iche rappresenteranno il salumiere, l'impagliatore, il falegname, il ceramista, l'incisore, il sellaio, il presepaio, il caldarrostaio, la ricamatrice, il soffiatore di vetro, il cioccolataio e molti altri mestieri antichi che sono quasi in via di estinzione.Segnaliamo ancora ilun mercatino di Natale che si svolge attorno alla fontana da sabato 15 a lunedì 24 dicembre 2018.La piazza, vestita a festa per l'occasione, si trasforma in un villaggio di Natale con casette di legno, che espongono prodotti enogastronomici della Liguria. Oltre alle degustazioni e agli artigiani del territorio, ci saranno eventi, musica dal vivo e tante altre attività.alla Fiera Internazionale di Genova, in Piazzale John Fitzgerald Kennedy.dal 14 al 23 dicembre 2018.venerdì 14 dicembre dalle 15 alle 22:30;sabato e domenica dalle 10 alle 22:30;da lunedì a giovedì dalle 15 alle 21:30;domenica 23 dicembre chiusura alle 20.ingresso gratuito.tutte le informazioni sul sito ufficiale Piazza Sarzano, Genova.dal 6 al 23 dicembre 2018.(da confermare) dal lunedì al venerdì ore 10-21;weekend chiusura alle 21.30.tutte le informazioni sul sito ufficiale Piazza De Ferrari, Genova.dal 15 al 24 dicembre 2018.tutti i giorni dalle 10 alle 20.in aereo, è possibile sfruttare l'aeroporto Cristoforo Colombo, che è situato a 6 chilometri dal centro, a Sestri Ponente, e che con il centro è collegato dalla linea AMT 100 Volabus.Per arrivare a Genova in treno è possibile fare riferimento alle stazioni Genova Brignole e Genova Principe.Per arrivare a Genova in auto è possibile prendere l'Autostrada A12 Genova - Rosignano uscendo a Genova Nervi o a Genova Est, o in alternativa l'Autostrada A26 Voltri - Gravellona, che si ricollega all'altezza di Voltri all'A10, uscendo a Genova Pegli o a Genova Ovest. Sia vicino al centro che nei pressi della Fiera ci sono numerosi parcheggi a disposizione.