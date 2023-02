La Mostra su Bill Viola a Milano, Palazzo Reale

Chi è Bill Viola

Per tutti gli appassionati dila primavera del 2023 offre un appuntamento imperdibile: presso il Palazzo Reale di Milano , a partiresarà visibile la mostra "" che presenteràdel mitico, il più grande artista al mondo per quanto riguarda laCurata dala mostra offrirà assoluti capolavori comedel 2000 e la serie dei famosidel 2015, capaci di ipnotizzare il visitatore che viene catturato in una dimensione spazio temporale che rivela la fine sensibilità artistica di Bill Viola.La mostraè prodotta e organizzata daLa mostra è inoltre accompagnata da una cura di Valentino Catricalà e Kira Perov.Nasce a New York il, e matura la sua raffinata arte presso ildella Syracuse University dove si laurea nel 1973. Successivamente affina la sue tecniche e sensibilità artistiche viaggiando a Firenze (1974-1976), e nel 1977 incontra, compagna di vita.Dal 1980 al 1981 la coppia vive in Giappone , periodo importante dovee sperimenta l’architettura, la calligrafia, il teatro Noh e molti altri aspetti della cultura giapponese che poi si ritrovano all'interno del suo lavoro. Nel 2011 riceve il, riconoscimento mondiale per la cultura in memoria di Sua Altezza Imperiale il principe giapponese Takamatsu.Attualmente vive in California , a Long Beach BILL VIOLA. Icons of lightPalazzo Reale, Milano24 febbraio – 25 giugno 2023Martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica 10.00 – 19.30Giovedì 10.00 – 22.30La biglietteria chiude un’ora primaLunedì chiuso. Verificare in anticipo sul sito le conferme di apertura per i giorni di pasquetta, 1 maggio e 2 giugno.intero euro 15,00 Ridotto € 13,00Scopri tutte le mostre d'arte in Lombardia