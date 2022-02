Il Mercatino dell'Antiquariato a Varese

Informazioni utili, date e orari del mercatino dell’antiquariato

Calendario delle aperture

Febbraio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Marzo 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aprile 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

L’è lo storico, che si svolge nel centro storico della città lombarda ogniNel 2022 il mercato ha dovuto fermarsi a gennaio a causa della pandemia, perLe bancarelle occupano Corso Matteotti, via Marconi e Piazza San Vittore e Piazza Carducci e propongono mobili e oggetti di, giocattoli d’epoca, collezionismo (medaglie, monete, vinili, cartoline, ecc...), militaria, ceramiche e molto altro.La manifestazione si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza anticontagio dalle ore 8 alle 18 e l'occasione è buona per fare una passeggiata alla ricerca di un pezzo unico, visto che l’Antico Mercato Bosino è considerato uno deiAntico Mercato BosinoCorso Matteotti, via Marconi, Piazza San Vittore e Piazza Carducci, Varese.la seconda domenica del mese, più tre edizioni speciali.gennaio (annullata);13 febbraio;13 marzo;10 aprile;8 maggio;12 giugno;10 luglio;14 agosto;11 settembre;9 ottobre;13 novembre;11 dicembre.In attesa delle date per le edizioni speciali di maggio, ottobre e dicembre.dalle ore 8 alle 18.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.Varese si raggiunge facilmente dapercorrendo l’autostrada A8.