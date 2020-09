Ville storiche e giardini a Varese, oasi naturale sulle sponde del Lago Maggiore

L’offerta turistica della regione Lombardia è varia e articolata. Dall’enogastronomia alla cultura, dal turismo religioso a quello naturalistico e sportivo, le possibilità di scelta sono molteplici.La Varese è fra le zone più ricche in termini di offerta turistica. A predominare sono gli, in un binomio che risulta vincente. Leoccupano ildel territorio e sono parte della rete ecologica europea denominata “Natura 2000”.Gli aspetti culturali sono valorizzati dalle, tra le quali figura il Palazzo Estense , costruito nella seconda metà del XVIII secolo da Tommaso Orrigoni e celebre per essere stato la dimora di Francesco III d’Este, Duca di Modena e Governatore della Lombardia.Le modifiche alla struttura originaria vennero portate dall’architetto Giuseppe Antonio Bianchi che curò anche la composizione delconsiderato, con i suoi viali e le innumerevoli aiuole, uno dei più belli di tutta la Lombardia.Ogni estate il giardino, collegato a quello della vicina Villa Mirabello, diventa sede di spettacoli e concerti che ne amplificano la bellezza bellezza. Internamente la villa, oggi sede dell’amministrazione comunale, è caratterizzata da ampie sale decorate da, visibili in particolare nello splendidoNella frazione di, sulla strada che porta verso il Sacro Monte, sorge. Costruita da una famiglia tedesca come residenza di campagna, la villa entrò nel 1927 fra le proprietà del banchiere Giuseppe Toeplitz.A sorprendere è il parco, caratterizzato da una notevole varietà diseparate da un sistema di vialetti sinuosi. La villa è sede delche conserva i reperti provenienti dall’Africa e raccolti dagli archeologi varesini Alfredo e Angelo Castiglioni.Dal colle di Biumo Superiore, Villa Menafoglio Litta Panza domina con la sua imponenza l’intera città di Varese. Tutelata dal FAI, la villa è stata costruitaLe antiche scuderie ospitano ora la collezione permanenteiniziata da Giuseppe Panza di Biumo, e offrono i loro spazi ad allestimenti temporanei dal richiamo internazionale.L’imponenteche la circonda è esteso per, organizzati in base a due modelli predominanti,La geometria delle forme legate al primo sono addolcite dalle atmosfere romantiche del secondo. L’effetto creato dal mix di entrambi lo rende decisamente originale.Scopri di più su in-lombardia.it