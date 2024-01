Il Mercatino dei Gaudenti a Trento

Informazioni, date e orari del mercatino delle pulci

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

la gente del posto ama fare un giro al, un doppio appuntamento mensile con le: generalmente, infatti, privati cittadini, hobbisti, collezionisti, associazioni di volontariato, artisti e artigiani muniti di apposito tesserino si trovano nel centro stoirico del capoluogo trentino per vendere o scambiare merce personale.In particolare, il Mercatino dei Gaudenti si svolge ine vie limitrofe il; da qualche anno, inoltre, si è aggiunta una nuova giornata il, ma in quest’occasione il mercatino dell’usato si sposta in. Per chiarire meglio le date e non creare confusione, nello specchietto riepilogativo in fondo all’articolo riportiamo il calendario completo degli appuntamenti.Si tratta di un mercatino mosso essenzialmente dalla passione per ile il: per regolamento, infatti, la merce esposta deve essere prezzata e non può superare complessivamente i 2.000 € di valore, con una valutazione massima per un singolo pezzo di 200 € (non è quindi un mercatino dell'antiquariato in senso classico).Mercatino dei GaudentiPiazza Garzetti e Piazza Dante, Trento.in Piazza G.B. Garzetti e vie limitrofe il secondo sabato del mese, esclusi i mesi di gennaio e agosto.In Piazza Dante il quarto sabato del mese, esclusi i mesi di gennaio, luglio e agosto. A dicembre si svolge il terzo sabato.a gennaio non si svolge;10 febbraio (Piazza Garzetti);24 febbraio (Piazza Dante);9 marzo (Piazza Garzetti);23 marzo (Piazza Dante);13 aprile (Piazza Garzetti);27 aprile (Piazza Dante);11 maggio (Piazza Garzetti);25 maggio (Piazza Dante);8 giugno (Piazza Garzetti);22 giugno (Piazza Dante);13 luglio (Piazza Garzetti);ad agosto non si svolge;14 settembre (Piazza Garzetti);28 settembre (Piazza Dante);12 ottobre (Piazza Garzetti);26 ottobre (Piazza Dante);9 novembre (Piazza Garzetti);23 novembre (Piazza Dante);14 dicembre (Piazza Garzetti);21 dicembre (Piazza Dante, terzo sabato).: dalle ore 8 alle 16.sito ufficiale del Mercatino dei Gaudenti , tel. 338 3878566.Piazza Garzetti si trova nel centro storico di Trento, a pochi passi dal Duomo e da Piazza Fiera.Piazza Dante si trova davanti alla stazione FS.