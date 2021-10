I mercatini di Natale a Trento

Informazioni utili sul mercatino di Natale

Quello dei mercatini di Natale a Trento è ormai diventato negli anni un appuntamento imperdibile, sia per i trentini che per i turisti, i quali arrivano da tutte le parti d'Italia e d'Europa (con circa 5.000 camper in totale e 100 pullman ogni fine settimana) per visitare la caratteristica manifestazione nel cuore delle Dolomiti Un sapore tutto mitteleuropeo accompagna infatti l'esposizione, affondando le sue radici nei mercati medioevali tedeschi ed austriaci. E quest'anno i mercatini di Natale del capoluogo trentino, che si svolgeranno a partire dal prossimoraggiungeranno la XXVII edizione con eventi davvero speciali, fin oltre la festa dell'Epifania e cioè fino alTrento da sempre è considerata la "prima città italiana oltre il Brennero", a causa della sua posizione a metà strada tra l'Italia e l'Austria, con la conseguente assimilazione delle tradizioni di entrambe le nazioni. Proprio il suo status di crocevia culturale ha reso il territorio più ricco, e ciò si rispecchia anche nel tipico mercato di Natale.Le origini di un "markt" natalizio si fanno risalire in Germania al XIV secolo, con il cosiddetto "Christkindlmarkt", il mercato del Bambin Gesù ma anche il Mercato di San Nicola: si trattava dell'unica occasione in cui gli abitanti del luogo potevano acquistare degli addobbi natalizi. Successivamente si hanno testimonianze di un mercato che si svolgeva a Dresda a partire dal 1434 circa, il " Mercato degli Striezel ", che sono dei dolci tipici tedeschi. Da lì è nata la tradizione fieristica natalizia.Nel 1993 il Centro Trentino Esposizioni (che poi entrerà a far parte dell'ente Trento Fiere s.p.a.) decide che è giunta l'ora di riportare in vita l'antica manifestazione tedesca e di rendere Trento la protagonista assoluta del Natale, al centro di luci, colori ed atmosfere evocative.Nasce così il primo "Mercato di Natale", quasi in sordina, con poche casette che ospitavano pochi espositori.Oggi gli espositori sono diventati sempre di più e i numeri che l'evento produce in termini di accoglienza parlano di ben 750.000 visitatori all'anno, per quello che è sicuramente uno dei mercatini natalizi più belli del Trentino L'edizione del 2021 avrà inizio il 20 novembre e sarà aperta dalla domenica al giovedì dalle 10 alle 19:30 (venerdì e sabato fino alle 20:30), per proseguire fino al 9 gennaio 2022 (esclusa la chiusura del 25 dicembre e alcune aperture a orari diversi, che riportiamo nello specchietto riepilogativo a fondo pagina).Sarannoespositrici e si troveranno in due location: Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti, che diventeranno lo scenario di un trionfo di prodotti dell'(addobbi natalizi, sculture in legno, pantofole in feltro, maglioni di lana pesante, etc.), della cucina tipica (canederli, pane Bretzel, piatti caldi e freddi) e della pasticceria più golosa (una ricetta su tutti: lo strudel).Si potranno acquistare erbe e spezie, oli e candele di pura cera vergine di api, il tutto sorseggiando un rinfrancante(10.000 i litri serviti in media in una giornata), che riscalda nelle rigide sere invernali. Da ricordare che levengono sempre valutate da apposite commissioni costituite da specialisti dell'Ente fieristico trentino, Comune di Trento ed Apt di Trento Monte Bondone Valle dei Laghi.L'atmosfera magica sarà creata anche dalle: le luci seguiranno infatti il contorno delle mura storiche di Piazza Fiera, creeranno una grande corona d’Avvento sospesa su Piazza Cesare Battisti e scenderanno come neve dalla torre di Piazza Duomo.Anche gli alberi e i lampioni di Pazza Dante saranno abbelliti e decorati per accompagnare i visitatori durante le giornate di shopping o le passeggiate nel centro storico.Per i bambini sarà allestita lain Piazza Santa Maria Maggiore nei fine settimana d'Avvento: certa la presenza di Babbo Natale che distribuirà regali, caramelle e libricini.Ai mercatini troverete anche una casetta che venderà prodotti esclusivamente gluten free e un punto bimbi in Piazza Fiera, dove le mamme potranno allattare i loro piccoli in tutta tranquillità.Segnaliamo infine che per chi sceglie di trascorrere qualche giorno in Trentino tra i mercatini natalizi, può essere conveniente acquistare laal prezzo di 40 €. Con la card si possono visitare gratuitamente oltre 100 attrazioni nella regione; la scelta è tra castelli, musei e parchi naturali e permette inoltre di viaggiare gratuitamente sia sui treni che sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani.Mercatino di Natale - La Città del NatalePiazza Fiera e Piazza Cesare Battisti, Trento.dal 20 novembre 2021 al 9 gennaio 2022. Chiuso il 25 dicembre.: dalla domenica al giovedì dalle ore 10 alle ore 19:30;venerdì e sabato dalle 10 alle 20:30.Il 26 dicembre 2021, e l'1 e il 6 gennaio 2022 aperto dalle 10 alle 19:30Chiuso il 25 dicembre.ingresso gratuito.tutte le informazioni sul sito ufficiale in auto uscire dall'autostrada A22 al casello Trento Sud e imboccare la tangenziale verso il Centro Storico.In treno: la stazione è nei pressi del centro di Trento, per cui si arriva ai mercatini in 5 minuti a piedi.Piazzale Sanseverino, Via Sanseverino; Piazzale ex Zuffo; Parcheggio Monte Baldo, Via Monte Baldo; Area Ex Sit, Via Canestrini.