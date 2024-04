La Mostra Vini del Trentino a Trento, Palazzo Roccabruna

Informazioni utili, date e orari per partecipare

Palazzo Roccabruna, cinquecentesco palazzo di austera eleganza nel cuore di, si veste a festa per "", un evento che propone degustazioni di vini prodotti dalla coltivazione della vite nelle zone di montagna, con lo scopo di promuovere la viticoltura del territorio e salvaguardare il paesaggio delle terre alte. È un'occasione unica per scoprire la sorprendente varietà di profumi e sfumature dei calici regionali.L'appuntamento con I Vini di Montagna èa Palazzo Roccabruna, sede dell’enoteca regionale. Per l'occasione i vini vengono proposti in, ma in programma ( pdf ) ci sono anche convegni, laboratori e un incontro tematico sulla grappa.: I Vini di Montagna: Palazzo Roccabruna, Trento.: dal 26 aprile al 5 maggio 2024.- Venerdì 26 aprile ore 17:30-21:30.- Dal 28 aprile al 4 maggio ore 10:30-13:30 e 17:30-21:30.- Domenica 5 maggio ore 10:30-13:30.: ingresso libero, degustazioni a pagamento.: maggiori informaszioni sono disponibili sul sito di Palazzo Roccabruna : Trento si trova lungo l’autostrada A22 del Brennero, circa 100 km a nord dello snodo con l’autostrada A4 Serenissima e con Verona, cui è ben collegata anche dalla ferrovia. Palazzo Roccabruna si trova in centro città, 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria.