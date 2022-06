Le Feste Vigiliane a Trento e la notte bianca, il programma

Programma

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

È ormai la 39° edizione delle Feste Vigliane quella che nei fine settimana delcoinvolge. In questi giorni il capoluogo trentino si offre ai turisti in una veste insolita in occasione delle feste dedicate a San Vigilio, patrono della città.Ogni anno un tema diverso che ruota intorno a un fitto calendario di spettacoli pirotecnici, rievocazioni storiche, disfide in costume, eventi espositivi e gastronomici, per un ricco programma di inziative di contorno accompagna gli appuntamenti storici più importanti. La cosiddetta, in cui gli eventi proseguono fino a tarda ora, è quella diLe Feste Vigiliane animano i principali luoghi di Trento tra spettacoli e intrattenimento: da Piazza Fiera a Piazza Duomo, passando per Piazza S. Maria Maggiore, Piazza Cesare Battisti, Piazza Dante e per le principali vie del centro storico, senza dimenticare il Castello del Buonconsiglio e Palazzo Thun, il quartiere S. Martino e Le Albere.Si comincia giàe il tradizionale rito della consegna delle chiavi della città da parte del sindaco, seguita dalla Ganzega dei Ciusi e dei Gobj a cura della Pro Loco, che porta in via Belenzani e Piazza Duomo una lunga tavolata imbandita con i sapori tipici della tradizione trentina.Ritroviamo anche gli appuntamenti classici come il(aperto dallo scenografico spettacolo in stile rinascimentale del “Trionfo Tridentino” nei giardini del Castello del Buonconsiglio), l’in Piazza Duomo (con la partecipazione del Corpo Musicale Città di Trento) e il, il, lanelle acque dell'Adige, la, il, le celebrazioni del Santo Patrono e l’elezione della Madrina delle Feste Vigiliane 2022.Dopo due anni di assenza torneranno anche i, che da Maso Mirabel daranno l’arrivederci al 2023 con uno splendido spettacolo pirotecnico.L'elenco degli appuntamenti è veamente lungo: tra i due weekend c'èn spazio anche per tre giorni di musica, comicità e motori nell’Arena di Piazza Fiera:tocca a Morgan & The White Dukes,arriva la comicità di Andrea Pucci (eventi a pagamento), mentreverrà presentata l’edizione 2022 della storica Trento-Bondone.Ildegli appuntamenti è disponibile sul sito ufficiale (vedi link in fondo all'articolo).La sera dic'è il conuseto appuntamento con ilallestito in Piazza Fiera (ore 21:30), uno spettacolo nel corso del quale il giudice supremo e una corte davvero poco credibile hanno l’arduo compito di giudicare gli “scivoloni” e le brutte figure dei personaggi pubblici per poi emettere un verdetto che porta inevitabilmente alla pena esemplare della tonca.Sempre venerdì 17 giugno la festa inizia già alle 19:30, quando dal Castello del Buonconsiglio si muoverà il Corteo Storico, formato da oltre 600 figuranti che scenderanno fino al cuore del centro storico di Trento.Evento clou delle feste vigiliane resta però ilprevisto sempre per(dalle 18) e che vede ancora come protagonista il fiume Adige, teatro di una disfida in zattera tra i rappresentanti di tutti i rioni e i sobborghi di Trento.Sono 5 i zatterieri in costume per ogni imbarcazione, chiamati a superare una serie di prove di abilità: attraversamento di una “porta” formata da due paline pendenti; al ponte San Giorgio si deve infilare un anello in uno dei bracci di un ancorotto che pende dal ponte; si prosegue con l'attracco e il lancio di una freccetta su un bersaglio; si finisce con la pesca delle trote tramite un guadino (da una a un massimo di cinque).A questo punto l'equipaggio riparte e, attraversato il fiume, sull'altra sponda deve infilare un anello nel collo di un', centrare con un oggetto a forma di oca un canestro pendente da un cavo sospeso in mezzo al fiume e far suonare una sirena colpendo con i remi il dispositivo appeso sotto il ponte San Lorenzo.Prevista per(alle 20:15) anche la, la rappresentazione in chiave comica di un’antica pena riservata ai bestemmiatori: il “reo” (o meglio la sua controfigura) viene calato dal Ponte San Lorenzo nel fiume Adige all’interno di una gabbia per un bagno “ripulente”.Alla sera di domenica 26 giugno l'ultima rievocazione storica: dalle ore 21 in Piazza Fiera si svolge una battaglia che rievoca uno scontro avvenuto quindici secoli fa. Iraffigurano gli abitanti di Feltre, mentre ii trentini, e la loro lotta è per conquistare la polenta, la ricchezza alimentare del passato in queste valli montane.Infine, una volta archiviata la "mascherada", per chiudere degnamente le Feste Vigiliane, dalle ore 23 tutti con il naso all'insù lungo le rive del fiume Adige e presso il Maso Mirabel, dove unoaccenderà di luci e colori tutta la città.: Feste Vigiliane: Trento (Trentino-Alto Adige).: 17-18-19 e 24-25-26 giugno 2022.: tutte le informazioni dettagliate sul sito ufficiale della manifestazione.ingresso gratuito.rievocazione storica.: Trento si trova sulla tratta autostradale A 22 Brennero-Modena A22, collegata a sud con la A1 Milano-Napoli e la A4 Milano-Venezia.La stazione ferroviaria della città si trova sulla linea del Brennero.