Il Carnevale di Trento coinvolge la città con le classiche sfilate con i carri allegorici e dei gruppi mascherati, ma anche giostre e spettacoli per i bambini.



Il programma del Gran Carnevale a Trento

Il Carnevale prevede la trasformazione di Piazza Cesare Battisti e Piazza Fiera in un parco divertimenti, con le giostre che saranno presenti dal 14 al 25 febbraio 2020 (ore 10-12:30 e 14-16, sabato e domenica ore 10-20).

Quest'anno gli appuntamenti principali si concentrano dal Giovedì Grasso al Martedì Grasso, e sono rispettivamente:

- Giovedì 20 febbraio la festa al Parco delle Albere (in Piazza Donne Lavoratrici) dalle ore 15 con bolle di sapone giganti, animazione e magia di Cristina di Animacri.

- Sabato 22 febbraio si svolge la consueta sfilata di carri e gruppi allegorici nel circuito del centro storico, con partenza (ore 15) e arrivo in Piazza Duomo.

A seguire, sempre in piazza, si terrà la premiazione dei vincitori e dei partecipanti.

- Martedì 25 febbraio la festa è in Piazza Duomo a partire dalle ore 14:30 con il truccabimbi, l'animazione musicale (ore 15), mentre dalle 15:30 torna l'immancabile distribuzione di bevande calde e krapfen.

Informazioni utili per partecipare al Carnevale di Trento

Calendario delle aperture

Piazza Cesare Battisti, Piazza Fiera e Piazza Duomo, Trento (Trentino-Alto Adige).dal 14 al 25 febbraio 2020.vedi sopra, nel testo.Giostre nel centro storico dal 14 al 25 febbraio;feste e sfilate il 20-22-25 febbraio.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale del Comune di Trento e sulla pagina Facebook dell'APT di Trento.ingresso gratuito.per giungere a Trento in auto è necessario percorrere l'autostrada A22 del Brennero e poi uscire a Trento Sud, Trento Centro o Trento Nord.Chi proviene dapuò sfruttare la SS12 Abetone e Brennero, mentre arrivando dala strada da prendere in considerazione è la SS47 Valsugana.