La Mostra sul surrealismo e la metafisica del sogno a Lucca

Informazioni utili, date, orari e prezzi biglietti della mostra

Calendario delle aperture

Settembre 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Un movimento che scosse il mondo dell'arte negli: il, che seguì le esprienze futuriste e dadaiste, rappresentò l'avanguardia che nell'arte colse gli spunti che nascevano dallae ilIl superamento del reale, il sur-realismo per l'appunto, fu un momento di grande fermento artistico, che sotto la visione dioffrì quasi mezzo secolo di grandi produzioni pittoriche in cui si distinserò maestri del calibro diì.Questi ed altri autori li possiamo ammirare a Lucca , dove unace li farà scoprire, anchecon un incursione nel mondo metafisico diUna buona occasione per scoprire questo mondo fatto di sogni a colori è infatti quella offerta dale cioè il Lucca Center of Contemporary Art che ha allestito la mostra "", una rassegna preparata in collaborazione con lo, curata da Maurizio Vanni e Silvia Guastella, che resterà aperta al pubblico fino alSono, tra cui litografie a colori, acqueforti ed incisioni, ed oltre la presenza dei succitati autori segnaliamo anche la presenza di dipinti diDa segnalare inoltre la presenza del, certificato dalla Nasa, che uccide virus e batteri presenti nell’aria. Si tratta di una tecnologia innovativa e la sua presenza nel museo permette di far vivere ai visitatori un’esperienza più tranquilla e sana. Questa tecnologia è in via di sperimentazione, i risultati ottenuti verranno riportati al ministero della salute, ma certamente è una garanzia ulteriore che, anche in tempi di ripresa dei contagi da Covid-19.La realtà svelata. Il Surrealismo e la metafisica del sognoLucca Center of Contemporary Art18 settembre 2020 - 24 gennaio 2021dal martedì al venerdì 10-18. Sabato e domenica 11-19. Chiuso LunedìChiuso anche il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio 20211intero euro 10,00 + prevenditaScopri le più interessanti mostre d'arte in Toscana