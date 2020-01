La Mostra su Mario Schifano a Milano, Galleria Gió Marconi

La mostra in breve

Informazioni utili, date e orari della mostra

Calendario delle aperture

Gennaio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Febbraio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Marzo 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Aperta al pubblicola bellissima mostra dedicata adalla galleria, gli spazi della prestigiosa galleria presentano, infatti, il progetto espositivo “”. Unaè protagonista dell’esposizione curata dae in collaborazione con l’e che rappresenta una splendida occasione perdella carriera del grande maestro.Un momento importante nella programmazione del 2020, capace diGlivengono presentati per la prima volta aprima alla gallerianeldurante una collettiva e successivamente durante la personale del. Ed èche la mostra si pone l’obiettivo di riflettere e osservare l’, considerando tale periodo pittorico una tappa fondamentale del cammino artistico che contraddistingue la sua ricerca.Ilproposto nella galleria milanese, ovviamente non casuale, si riferisce ad un’e a un, fruibile durante l’esposizione meneghina: “” appunto, che sta probabilmente a raccontare l’intenzione di Schifano di, aprendo nuove possibilità all’opera diin un potenzialeAlcuni lavori su carta completano la mostra e testimoniano la produzione multiforme di quegli stessi anni.Mario Schifano. Qualcos’altroGalleria Giò Marconi, Milano 23 gennaio - 20 marzo 2020martedì-sabato 11-19ingresso liberoScopri le migliori mostre d'arte in Lombardia