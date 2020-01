La Mostra su Tomas Saraceno a Firenze, Palazzo Strozzi

La mostra in breve

Aprirà i battenti il, artista argentino promotore di un’capace di interagire con il pubblico attraverso installazioni frutto di unaSarà possibile per il pubblico partecipare alla splendida esperienza, negli spazi di Palazzo Strozzi , per lasciarsi trasportare in unal quale potrà partecipare attivamente e durante il quale potrà connettersi con la realtà circostante, realizzando unaL’è alla base della ricerca di Tomás Saraceno, che realizza la sua urgenza di individuareattraverso, in cui sono le suee lea rendere l’esperienza espositiva momento di connessione e scambio.Muovendosi tra ill’artista sposta l’attenzione, proponendo un modo di abitare il mondo svincolato dall’umano sguardo.Uncompleta quello che si può riteneree capace di riunire le sue opere più celebri a installazioni create ad hoc.La mostra è curata dae promossa daTomás SaracenoPalazzo Strozzi, Firenze22 Febbraio 2020 - 19 Luglio 2020Orari: Tutti i giorni 10.00-20.00; Giovedì 10.00-23.00intero euro 13,00Scopri le mostre d'arte e gli eventi della Toscana