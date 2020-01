La Mostra su Adriana Bisi Fabbri a Milano, Museo del Novecento

Cosa attendersi dalla mostra

Informazioni utili, date, orari e prezzo biglietti della mostra

Calendario delle aperture

L'intelligenza non ha sesso. Adriana Bisi Fabbri e la rete delle arti (1900 – 1918)" è la mostra fruibile negli spazi del Museo del Novecento a Milano fino al giorno, promossa dal ripercorre le vicende artistiche e personali di e del marito in un'epoca in cui molte erano le strade espressive precluse alle donne. L'esposizione, curata da, si inserisce nella di quest'anno tutta e sottolinea i passaggi cruciali del cammino dei due coniugi protagonisti di movimenti e progetti di grande valore e portatori di fermento e sperimentazione che caratterizzarono il loro tempo. Circa attendono i visitatori per un racconto fedele, relativo al attraversano le avanguardie di inizio secolo, a partire dall'arte per passare al giornalismo. Nomi quali sono coprotagonisti di un che vede la pittrice, autodidatta e sperimentatrice, percorrere una via autonoma e spesso slegata rispetto al proprio contemporaneo. Sostenuta e accompagnata dal marito, Adriana Bisi Fabbri intese e porta avanti una, la cui essenza è testimoniata da una, capace di di quella che è stata la loro stimolante unione. L'intelligenza non ha sesso. Adriana Bisi Fabbri e la rete delle arti (1900 – 1918) Museo del Novecento, Milano 3 Dicembre 2019 - 8 Marzo 2020 tutti i giorni 9.30-19.30; lunedì 14.30-19.30; giovedì e sabato 9.30-22.30 intero euro 5,00