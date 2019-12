Il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano

Informazioni utili, orari e prezzo biglietti visita al museo della Scienza e della Tecnica

Come arrivare

(di cui 35 mila al coperto), altrettanti volumi specialistici conservati nella biblioteca,e oltre 200 mila di tipo fotografico e audiovisivo. Sono i “numeri” del“Leonardo da Vinci”inaugurato nel lontanocon una mostra dedicata proprio al grande genio italiano alla presenza dell’allora presidente del Consiglio dei Ministri, Alcide De Gasperi.Nato dalla grande idea del, questo spazio museale è oggi, nel suo genere, il più grande d’Italia nonché uno dei più importanti in Europa e nel mondo: al suo interno (ma anche all’esterno) conserva preziosi oggetti che testimoniano ladall’Ottocento ai giorni nostri con particolare riferimento all’Italia.Ad ospitare il museo è un, nel cuore del capoluogo lombardo. Trasformato nel 1805, su decreto napoleonico, in, negli anni successivi lascia spazio alla. E’ l’Aprilequando in via San Vittore viene esposto il cartello che annuncia la nascita del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica (questa la denominazione originale); pochi mesi più tardi vengono finalmente deliberati gli interventi di ripristino della struttura che nei decenni passati era stata danneggiata dall’incuria del tempo.Ilpermette al pubblico di scoprire aree dedicate all’alimentazione, allo spazio, ai trasporti, ai materiali e alla comunicazione. Ma non solo. Si può ad esempio salire a bordo del sottomarino Toti per rivivere le emozioni dei marinai durante la navigazione oppure osservare da vicino il transatlantico Conte Biancamano e il catamarano AC72 Luna Rossa. O ancora conoscere la storia della trasformazione industriale del nostro paese come il laminatoio Falck e la centrale termoelettrica Regina Margherita.L’(M0) ospita(fra cui un campo fotovoltaico e la macchina di Horn), un’permanente, unaun’altra. Nel settore M1 si trova una, un telaio jacquard, l’esposizione “Extreme” sulle particelle elementari e un’area di oltre; l’M2 è invece dedicato allo, al telegrafo e al, all’(con una collezione di oggetti preziosi con pietre, gemme e metalli, oro, avorio e giada), la Leonardo Da Vinci Parade e la sezione “Fatte su Misura” dove spiccano, fra l’altro, automobili come laIlospita invece un’raccontando i 100 anni di evoluzione del trasporto su rotaia a partire dalla seconda metà dell’Ottocento; non mancano poie sistemi di segnalamento. Neglivi sono ile il, monoplano monoposto da caccia e attacco al suolo ad ala bassa montata a sbalzo. Nelle, antiche strutture costruite attorno alla metà del XIX° secolo quando l’edificio monumentale del museo era adibito a caserma militare, sono invece ospitateassieme a eventi culturali.Il, anch’esso disposto su tre livelli, ospita la prua dellache racconta le prime spedizioni al Polo Nord, iutilizzati durante le guerre mondiali, modelli navali, la(A0); nell’A1 si trova laaerei che ripercorre la storia del volo dall’età pionieristica sino agli aerei a reazione, elicotteri (storia della nascita e del loro sviluppo) e motori aeronautici. Nell’A-1 sono allestiti. Il, infine, accoglie eventi e loAlcune dellepiùdopo l’inaugurazione ufficiale del 1953? Ecco accontentati i più curiosi: l’allestimento della macchina a vapore Regina Margherita, donata dalla società Egidio e Pio Gavazzi di Desio nel 1959; l’inizio delle visite guidate al museo a cui seguiranno i più attuali laboratori didattici (settembre 1970); la donazione di un frammento di roccia lunare da parte del presidente degli Stati Uniti Nixon (1973); l’inaugurazione del nuovo Auditorium del Museo (marzo 2007). Un consiglio? Andate a scoprire tutte le altre direttamente in questo interessante: martedì/venerdì dalle 9.30 alle 17; sabato e festivi dalle 9.30 alle 18.30. Ingresso consentito sino a 30 minuti prima della chiusura. Chiuso i lunedì non festivi, il 24 e 25 Dicembre. Apertura speciale il 1° Gennaio con orario 14-18.30. Sottomarino Enrico Toti: visite guidate su prenotazione tutti i giorni dalle ore 10 sino a 45 minuti prima dell’orario di chiusura del museo.: intero 10€; ridotto 7,50€ (bambini e ragazzi dai 3 ai 26 anni, over 65, gruppi di almeno 10 persone, giornalisti in visita personale…); scuole 4,50€ (previa prenotazione); gratuito under 3 anni, portatori di disabilità e accompagnatore, guide turistiche con gruppi, giornalisti, possessori della tessera Abbonamento Musei Lombardia Milano. Biglietti per il sottomarino Toti: con prenotazione 10€; senza prenotazione 8€. Non è possibile acquistare il biglietto per la visita al sottomarino separatamente da quello d’ingresso al museo.ad eccezione del sottomarino Toti, di una parte della collezione Trasporti Aerei e la Sala Falk. E’ consentito l’accesso aglisolo se accompagnano visitatori diversamente abili.Mezzi pubblici: metro M2 fermata S. Ambrogio; autobus 94 fermata Carducci.: dalla stazione Centrale metro M2 direzione Abbiategrasso – 6 fermate (stazione S. Ambrogio); da Porta Garibaldi metro M2 direzione Abbiategrasso – 4 fermate (stazione S. Ambrogio); da Lambrate FS metro M2 direzione Abbiategrasso – 10 fermate (stazione S. Ambrogio). Dagli aeroporti: Malpensa, Malpensa Express sino a Cadorna – Centro Città e poi M2 direzione Abbiategrasso; Linate, autobus 73 sino a Piazza Santa Babila, poi M1 direzione Bisceglie/Rho-Fiera (4 fermate – stazione Cadorna) e infine M2 direzione Abbiategrasso (1 fermata).: il museo si trova nell’area a traffico limitato Area C; parcheggio al Carducci Parking in via Olona. I visitatori del museo potranno usufruire dellavidimando il ticket del parking direttamente al padiglione Olona al termine della visita.