La Mostra 'Leonardo da Vinci Parade' a Milano

Cosa vedremo nella mostra?

Informazioni utili, date orari e biglietti per la mostra

Visitabile dal grande pubblicola splendida mostra “”, presentata dal, che anticipa e preannuncia gli eventi del 2019 dedicati da Milano alle celebrazioni dei 500 anni dalla scomparsa di Leonardo Da Vinci (1519-2019).Una mostra questa capace di, ma anche diil legame del lavoro del maestro con la pittura lombarda del 1500.e riesce a dare una visione inedita e particolarmente suggestiva del lavoro leonardesco, grazie all’approfondimento e accostamento di, in un dialogo straordinario trae le opere di pittori lombardi di particolare rilievo del XVI secolo, sui quali il lavoro del maestro ebbe grande influenza. Il visitatore si troverà immerso in un mondo dal raro fascino e guidato attraversoper la celebrazione dei 500 anni dalla morte del grande maestro, si inserisce questoin cui il visitatore sarà rapito da suggestioni di grande forza.Sonoe molti ie quidal pubblico. L’esposizione si sviluppa attraverso une confronto conprovenienti della Pinacoteca di Brera e lasciati in deposito al museo dal 1952.

Quando: 19 luglio 2018-13 ottobre 2019

Dove: Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano

Biglietti: euro 10,00 (entrata al Museo comprensiva di visita alla mostra)

Orari: da martedì a venerdì 10.00-18.00 sabato e festivi 10.00-19.00

Chiusura: lunedì

Maggiori Info: Sito ufficiale

Scopri le altre Mostre d'Arte in Lombardia

Calendario delle aperture

Luglio 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.