Il presepe vivente di Calatafimi Segesta

Informazioni, date, orari e prezzi del presepe vivente

Calendario delle aperture

Sono oltre duecento i figuranti che animano il suggestivo, in provincia di Trapani. Dopo la pausa forzata degli scorsi anni, nel 2023-24 torna finalmente questo appuntamento ormai giunto alla IX edizione.Per cinque date, rispettivamente ile poi il, le caratteristiche viuzze del quartiere Li Ficareddi si trasformano e portano il visitatore nei luoghi dell’antica Betlemme. Tra il vicolo dei macellai, il largo della Fontana e le altre stradine del borgo, si alternano le botteghe dicon fabbri, maniscalchi, ceramisti e sarte; immancabili anche le scene di, con attrezzi antichi messi in bella mostra e tantida assaggiare.Il sapore autentico della manifestazione è dato proprio da loro, dai cittadini che vestono i panni dei loro antenati diventando i protagonisti indiscussi del presepe vivente di Calatafimi Segesta. Il 6 gennaio si può assistere all’episodio più suggestivo di questa rievocazione religiosa e storica che vede l’arrivo deialla Grotta del Bambin Gesù.: Presepe vivente: Calatafimi Segesta (Trapani).: 26-29-30 dicembre 2023 e 6-7 gennaio 2024.7,50 euro.Ingresso gratuito per disabili e bambini di età inferiore a 8 anni.dalle ore 16:30 alle 21.Apertura biglietteria alle ore 15:30.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook pagina Instagram del presepe.: dasi può seguire l’A29 fino a Trapani, uscita svincoloe proseguire per il paese.