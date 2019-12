La Mostra su Letizia Battaglia a Milano, Palazzo Reale

Cosa aspettarsi dalla mostra

Negli splendidi spazi di Palazzo Reale a Milano protagonista della mostra “” ècon una grande e coinvolgentecapaci di attraversare l’intera carriera dell’artista., infatti, il grande pubblico è invitato a visitare un’esposizione di grande valore e che rappresenta un prezioso momento per la città diche inaugura il, proprioPromossa da, l’esposizione è curata dae si sviluppa in capitoli e tematiche tra i più cari alla fotografa, a partire, ma ancora è qui testimoniata la sua, per un racconto capace di approfondire vita e carriera della fotografa siciliana.E’ l’che viene ritratta attraverso la sua ricerca e attraverso lo strumento, quello fotografico, che Letizia Battaglia ha considerato il suo canale espressivo per, per, frutto del suo vivere nel mondo eCompletano la mostra, a testimoniare l’intreccio indissolubile tra vita e arte che ha caratterizzato il percorso della fotografa.Testimone diretta e sincera di un periodo storico fondamentale per la Sicilia e per l’Italia tutta, Letizia Battaglia, fa cronaca e sceglie di vivere e immergersi in ciò che poi racconterà.Letizia Battaglia. Storie di stradaPalazzo Reale, Milano 5 Dicembre 2019 - 19 Gennaio 2020lun 14.30 – 19.30; mar merc ven dom 09.30 – 19.30; giov sab 09.30 – 22.30intero euro 14,50 -Scopri le altre mostre ed eventi in Lombardia