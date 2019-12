La Mostra su Pietro Aretino a Firenze, Galleria degli Uffizi

La mostra in breve

Informazioni utili, date, orari e prezzo biglietti della mostra

Calendario delle aperture

Una splendida occasione per avvicinarsi alè quella che Gli Uffizi propongono fino al. “” è infatti la mostra inaugurata nei suggestivi spazi fiorentini, pronta ad accogliere il grande pubblico per avvicinarsi alla figura di un grande intellettuale del. Pietro Aretino fuCurata da, la mostra conduce il visitatore nel mondo di Aretino, attraversandone la vita e la storia contestualizzate e raccontate sullo sfondo sociale in cui visse e sul quale egli ebbe grande influenza.Più di, per una scelta curatoriale che vuole mettere in luce l’aspetto intellettuale e i legami che intercorsero tra Pietro Aretino e il fervido mondo culturale della prima metà del Cinquecento.Ad aprire la mostra è il, uno dei capolavori di. Molte le opere famosissime che testimoniano alcuni tra i principali momenti della vita dell’intellettuale, tra queste in esposizione anche ildi, prestato dal, ma ancora dilo, per esempio, dellaCompleta la mostra un momento dedicato ad alcuni, in cui la voce narrante, e non solo, è affidata al grande intellettuale,L’esposizione è promossa dalPietro Aretino e l’arte nel RinascimentoGli Uffizi - Aula Magliabechiana, Firenze 27 novembre 2019 – 1° marzo 2020martedì – domenica ore 8.15 - 18.50intero euro 12,00Scopri tutte le mostre d'arte e gli eventi in Toscana