Il presepe vivente a Trappitello di Taormina

Informazioni, date e orari del presepe vivente

Calendario delle aperture

La Sicilia è la terra delle tradizioni, degli intrecci secolari e della devozione cristiana espressa ai massimi livelli attraverso il culto in chiesa e le sacre ricorrenze. A Trappitello, frazione di, si svolge quest'anno la XIX edizione del suggestivoin programma(vedi date esatte di apertura nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo).A organizzarlo senza trascurare il minimo dettaglio è la Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, che da anni ha eletto come congeniale sede di allestimento il grandissimo giardino della vecchia, dove rinasce la vita antica del piccolo villaggio di, ricreato come si presentava oltre 2000 anni fa.Benrendono possibile con la loro immersiva partecipazione un ritorno al lontano passato, riproducendo il clima di un tempo, le atmosfere, la quotidianità fatta di lavori semplici e costanti, mestieri come l’artigiano, il pastore, il contadino, il locandiere e il calzolaio.In una dimensione di profondo raccoglimento trovano posto anche il Palazzo del Governatore romano e la Corte di Erode attorniato da servi e odalische. Fulcro dell’intero presepe vivente di Trappitello è la modesta grotta dove si concretizza la Natività di Gesù in compagnia dei genitori Giuseppe e Maria.All'uscita del presepe sono previste degustazioni di prodotti tipici. Non è richiesta la prenotazione ma è gradita la comunicazione per gruppi organizzati. Il presepe si svolge anche in caso di pioggia.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo dedicato aiPresepe Vivente di TrappitelloGiardino della Chiesa di Santa Venera, Trappitello di Taormina (Messina).26-27-29-30 dicembre 2023 e 1-2-3-5-6-7 gennaio 2024.26 dicembre e 5-6 gennaio ore 17-20:30;27-29-30 dicembre e 1 gennaio ore 18-20:30;2-3 gennaio ore 17:30-20:30;7 gennaio ore 10:30-12:30 e 16-19.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook dedicata.tel. 0942 50210 o cell. 379 2077728 – 339 8320324, e-mail: presepetrappitello@gmail.com.dall’Autostrada A18 uscire a Giardini Naxos e dopo 100 metri dal casello seguire le indicazioni per Taormina.La stazione di Taormina-Giardini si trova sulla linea ferroviaria Messina – Siracusa.L'aeroporto Fontanarossa di Catania dista 64 km dalla località.