Informazioni utili per partecipare al Carnevale

Calendario delle aperture

Febbraio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Inil Carnevale si celebra in tanti modi. È una festa di tutti e per tutti, espressione autentica della tradizione popolare.Nella splendida provincia di Messina si fa festa con il Carnevale di Trappitello-Taormina; non sarà infatti la solaad ospitare gli eventi della manifestazione, ma anche le frazioni di Trappitello e Mazzeo.La kermesse si svolge, ma quest'anno i; saranno però presenti alle sfilate diin Corso Umberto e a quelle che muoveranno da Letojanni a Mazzeo nelle stesse giornate.Parallelamente agli eventi principali, sono previste anche alcune iniziative pensate per i più piccoli, come ile le feste negli oratori, ma anche la maccheronata e i balli in maschera per i più grandi.Carnevale di Trappitello-Taorminaa Taormina e nelle frazioni di Trappitello e Mazzeo (provincia di Messina).dal 20 al 25 febbraio 2020.tra i tanti appuntamenti in programma, segnaliamo in particolare le sfilate dei carri.Domenica 23 febbraio e martedì 25 febbraiosfilata dei carri allegoriciore 15:30 lungo Corso Umberto a Taormina.Domenica 23 febbraio e martedì 25 febbraiosfilata dei carri allegoriciore 15:30 partenza da Letojanni e arrivo a Mazzeo alle ore 17:30.Maggiori informazioni e programma dettagliato sulla pagina Facebook del comune di Taormina e sulla pagina Facebook del carnevale.Taormina si trova lungo la, 55 km a sud di, percorrendo l’autostrada A18.In alternativa, per chi preferisce la strada normale, si può percorrere la SS114.La frazione Trappitello si trova circa 6 km a sud-ovest di Taormina, nell’entroterra.