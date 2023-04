TaoBuk Taormina, il festival internazionale del libro

Gli ospiti

Informazioni utili, date, orari e programma

Calendario delle aperture

Giugno 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ilè un’addizione che somma la sgargiante bellezza die l’essenza della: il risultato corrisponde a un festival dalle accentuate arie cosmopolite, il. Internazionale nei contenuti ma tutto italiano nel carattere, quest’evento rappresenta un cult in terra siciliana, un ritrovo d’arte, cellulosa, scrittura e versatilità giunto alla sua, di scenaIdeato dae proposto per la prima volta nel 2011, da allora il TaoBuk ne ha fatta di strada, toccando ogni anno un tema diverso (per questa edizione, Le Libertyà) intorno al quale imbastire l’interodi attività, convegni e incontri. Tutto prende forma diventando materia plasmata e rinnovata da mostre, spettacoli teatrali e cinematografici, pièce di danza e dibattiti ospitati nelle più suggestive location di Taormina, come ilIn tutto ciò il TaoBuk instaura un fitto dialogo nel quale gli interlocutori più ferventi risultano la letteratura, la Settima Arte, la musica, il teatro ma anche il grande giornalismo e l’immancabile enogastronomia. Tantissimi gliattesi per fare da attivi protagonisti ad articolate tavole rotonde, coinvolgenti reading, mostre fotografiche e persino corsi di scrittura e itinerari turistici.Si anima così un’agorà del pensiero, a partire dai, che saranno assegnati per la Letteratura alla francese, all’iranianae alla statunitense, mentre per la Scienza sarà premiato il saggista e divulgatore nordamericanoL’edizione 2023 è dedicata al tema “”, riferendosi a quelle riconosciute e soprattutto a quelle negate, in una mappatura spazio-temporale le cui coordinate vengono tracciate dai più autorevoli scrittori, intellettuali, filosofi e artisti italiani e internazionali.Taobuk non solo consolida la tradizione di Taormina come capitale cosmopolita della letteratura, ma è sempre più aperto al confronto con altre discipline, attraverso sezioni dedicate alla geopolitica e alla scienza: veri e propri festival nel festival.In programma ci sonoin cinque giorni per individuare un itinerario tra le infinite declinazioni della libertà, non solo nel solco dell’indagine letteraria e filosofica, ma anche lungo le direttrici della geopolitica, della scienza e della bioetica, della spiritualità e della fede, incuneandosi tra le sfide poste dall’innovazione e dalle nuove tecnologie.La nuova edizione di Taobuk dedica inoltre un omaggio a due grandi scrittori del XX secolo nel centenario della loro nascita: stiamo parlando di– che della libertà ha offerto uno straordinario manifesto nella trilogia I nostri antenati – e, che ha fatto del proprio canto libero il germe della sua espressione poetica.La ricchezza e la forza dirompente di Taobuk è rappresentata proprio dall’intersezione delle discipline, che ne fanno una grande manifestazione con uno sguardo aperto sul mondo.Il festival vede la partecipazione di centinaia di ospiti tra scrittori e giornalisti, filosofi, pittori e musicisti, medici e fisici, giuristi, politici ed economisti, e culmina con lain programmanella spettacolare cornice del Teatro Antico di Taormina (trasmessa su RAI 1). In occasione del Taobuk Gala,si esibirà con l’orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania e sarà insignito del prestigioso Taobuk Award., ancora al Teatro Antico, il violinista e compositore tedesco aprirà il David Garrett Trio Iconic Tour.TaoBuk – Taormina International Book FestivalTaormina (Messina).dal 15 al 19 giugno 2023.festival culturale.disponibile a questa pagina Maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.info@taobuk.it.da Messina o da Catania autostrada A18, uscita Taormina.Da Palermo in macchina si percorre l'autostrada A20 per Messina, quindi la A18 direzione Catania e prendere l’uscita Taormina.In città è presente un bus terminal, oltre alla stazione ferroviaria.L'aeroporto di Catania Fontanarossa dista 55 km da Taormina.