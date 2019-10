La Mostra 'Sublimi Anatomie' a Roma, Palazzo delle Esposizioni

Cosa aspettarsi dalla mostra

Inaugurata a Roma ”, la mostra allestita negli spazi di, che accoglierà il pubblico fino alper raccontare un’osservazione, ma allo stesso tempo, delL’esposizione, curata da, riserva suggestioni e rivelazioni di grande impatto e frutto di un progetto che attraversa il mondo della scienza, quanto quello artistico, indagando il sublime nel corpo umano, tra passato e presente.Il percorso espositivo mette in dialogo, manichini anatomici ottocenteschi realizzati in cartapesta da, ma anche tavole anatomiche stampate in quadricromia dae leper un confronto tra arte e scienza che nei secoli ha lasciato emergere preziosi punti di incontro.Vista e tatto, impiego di tecnologie e strumenti sono gli elementi che il visitatore incontrerà percorrendo le sei sale allestite per l’occasione, con l’obiettivo di avvicinare un tema caro certamente alla scienza, ma non meno alla ricerca artistica.Non mancheranno opere di grande suggestione realizzate da artisti quali, per esempio.Un’esperienza capace di ribaltare la relazione tra osservato ed osservatore quella proposta dalla mostra di Roma e portatrice di significati e prospettive di grandeSublimi AnatomiePalazzo delle Esposizioni, Roma22 ottobre 2019 – 6 gennaio 2020domenica, martedì, mercoledì e giovedì ore 10.00 - 20.00; venerdì e sabato ore 10.00 - 22.30.Giorno di chiusura il lunedìintero euro 12,50Scopri tutte le mostre e gli eventi nel Lazio