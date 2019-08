La Mostra su De Chirico a Milano, Palazzo Reale

La mostra in breve

e precisamente negli eleganti spazi di Palazzo Reale dalsarà fruibile la splendida mostra su, dopo una cinquantina circa di anni dallaecco che queste preziose sale accolgono nuovamente i capolavori del maestro in occasione di una meravigliosa retrospettiva che riunisce circaopere provenienti dai più prestigiosi musei internazionali come la, per esempio, ma anche la, accoglieranno i visitatori in un unico percorso espositivo di grande fascino, capace di svelare momenti e passaggi della pittura di Giorgio De Chirico.” è curata daed è indubbiamente una mostra ricca ed esaustiva, pensata percome quella di De Chirico, organizzata attraverso un allestimento che prevede il susseguirsi di otto sale per ben cento opere alternate in modo da creare composizioni e contrasti visivi coinvolgenti e di grande fascino.Ogni sala è dedicata ad un tema e nel complesso ecco formarsi un, in cui ogni area tematica diviene un momento di rivelazione; ecco delinearsi un, stimate e criticate, del panorama artistico, responsabile di averDe ChiricoPalazzo Reale, Milano25 settembre 2019 – 19 gennaio 2020lunedì 14:30 – 19:30; martedì mercoledì venerdì e domenica 09:30 – 19.30; giovedì e sabato 09:30 – 22.30intero euro 14,00Scopri le altre mostre ed eventi in Lombardia