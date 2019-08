La Fiera delle Grazie a Curtatone di Mantova

Informazioni utili, date e orari della Festa dei Madonnari

, uno dei borghi più belli d’Italia in provincia di Mantova , seguita a svolgersi ogni anno dal lontano 1425 (in tale data il marchesedichiarò formalmente istituito il “libero mercato delle merci”) l’antichissima, manifestazione tra il sacro e il profano che mixa sapientemente arte, cultura e gastronomia sotto il sole cocente dell’estate. L’evento si tiene infattie vive di straordinari momenti clou che si consumano nella notte di Ferragosto e a Ferragosto stesso.Il giorno mediano del mese vede l’adunata di più diprovenienti da tutto il mondo, artisti specializzati nella realizzazione di opere che ricreano immagini afferenti la Madonna secondo una lettura del tutto personale e attraverso l’uso di tecniche diverse. È il, presieduto come sempre da un giuria selezionata di esperti, composta da(direttrice della Galleria Estense di Modena ),(direttrice del Palazzo Ducale di Genova ),(vicedirettrice della Reggia dei Gonzaga), il maestro decoratore, il pittore, lo storico dell’artedel CIM. La giuria è diretta daL’importante kermesse va in scena in una location che ben sostiene il tema religioso, ovverosia l’immenso sagrato del, luogo che i Madonnari contribuiscono a valorizzare con le loro raffigurazioni grafiche create e rifinite mediante semplici gessetti, benedetti dal Vescovo di Mantova la notte del 14 agosto. Le immagini, una volta completate, vengono “consegnate” agli occhi dei visitatori e immortalate dalle più voraci macchine fotografiche. In questo modo, seppur destinate fisicamente a scomparire, vengono impressionate per durare nei ricordi. Esiste ungestito dalLa Fiera delle Grazie prosegue con performance musicali (il rock degliin equilibrio fra blues e swing,tra pop e jazz e, infine, cover di Lucio Battisti proposte da), spettacoli, focus culturali e tanti show cooking. Un estesoprevede tantissimi espositori, bancarelle e merci di vario tipo.Ci si sollazza inoltre con la degustazione di un piatto non esattamente estivo ma è buonissimo e irresistibile, parliamo delche solitamente si mangia nel periodo natalizio. Pensate che a ogni edizione, mediamente ne vengono cucinate oltre dieci tonnellate, servite con pane fresco e accompagnate da ottimo lambrusco. Beh, ogni tanto è bello poter deragliare proponendo qualcosa di atipico, mentre tutt’altro che inconsuete risultano prelibatezze come gli agnuli, i trigoli e i puntèl, alias le favolose braciole di maiale.fanno contenti anche i più giovani. L’area bimbi “” si collocherà presso Riva della Madonna offrendo uno spazio ludico curato daTema della 594a edizione della Fiera delle Grazie l’, sicché notevole attenzione viene dedicata all’ambiente sensibilizzando i ca. 100.000 visitatori attesi attraverso iniziative volte al riuso e al riciclo delle risorse cercando di ricorrere sempre meno all’inquinante plastica. Durante l’evento si potranno dunque acquistareper attingere acqua alle cinque fontane presenti nel borgo, per somma soddisfazione dell’assessore alle attività produttive, in forza al Comune di Curtatone.Domenica 18 agosto alle 21.15 verrà presentata sul sagrato del santuario la, che aprirà ufficialmente i battenti il 6 ottobre a Palazzo Ducale.In questi giorni è anche possibile ammirare laFiera delle GrazieSantuario della Beata Vergine delle Grazie – Grazie di Curtatone (Mantova).dal 14 al 18 agosto 2019.tutto il giorno.ingresso libero.fiera popolare.disponibile sul sito ufficiale del Comune di Curtatone.consultare la pagina Facebook dedicata.Giunti a Mantova bisogna imboccare la SS 420 e seguire le indicazioni per il borgo; la stazione si trova in frazione Levata lungo la linea ferroviaria Verona – Mantova – Modena; l’aeroporto di Verona-Villafranca dista soltanto 37 km dalla località.Scopri i principali eventi della Lombardia