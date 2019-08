La Mostra su Joan Miró al PAN di Napoli

La mostra in breve

La stagione autunnale napoletana si apre con un’importantissima e particolarmente attesa mostra suche aprirà per il grande pubblico negli spazi del Pan a Napoli e sarà fruibileUno splendido racconto quello curato da, “”, che si sviluppa a partire dalla riflessione sull’evoluzione della ricerca di Miró in fatto di stile, realizzato attraverso la sapiente selezione di, tutti provenienti dalla prestigiosa, affidata allae che fu mostrata per laa ben, presso ilL’esposizione testimonia, dove sono evidenti cambiamento ed evoluzione profonda nel percorso del grande maestro, tra i più importanti esponenti del surrealismo, quelli che vannodove protagonisti sono indubbiamente lae lache trovano nell’incredibile produzione artistica una testimonianza, di un lavoro libero e capace di sperimentare iSono quelli indagati e raccontati i momenti più preziosi di un’evoluzione che si muove per oltre settant’anni restituendo una produzione intrigante e di grande poetica tra pittura, disegno, collage e tappezzerie, e che rappresenta unJoan Miró. Il linguaggio dei segniPAN, Napoli25 settembre 2019 – 23 febbraio 2020da mercoledì al sabato e lunedì 9.30 -19.30, la domenica 9:30 - 14:30, chiuso il martedìnon disponibili al momentoScopri le altre mostre d'arte in Campania