La Mostra su Giovanni e Telemaco Signorini a Firenze, Palazzo Antinori

Unaè quella proposta negli spazi di: “”, con una selezione accuratissima die che racconta un’interessante scoperta, quella di un, che ha a che fare con le meraviglie della splendida città toscana e la sua personalità.Dalil pubblico è invitato a partecipare ad un momento speciale che attraverso una raffinata esposizione vuole raccontare la “fiorentinità” come raramente è prima avvenuto e condividere con il visitatore un patrimonio di grande valore. Progettata e curata dal’esposizione si sviluppa nelle sale di Palazzo Antinori, compresi i, pronti ad accogliere splendidi capolavori celebri e inediti.A partire dalle splendide vedute del “”, come venne definitoe procedendo attraverso il lavoro di artisti quali, la mostra ripercorre un periodo di, proponendo un percorso affascinante in cui rivivere l’, sullo sfondo e con l’occasione di un racconto sulla fertile Firenze in un periodo fiorente e affascinante.le splendide opere in un confronto coinvolgente, suggestivo e di grande bellezza, capace di rapire il visitatore per trasportarlo in un’epoca lontana in cui la magica città toscana viveva significativi momenti e atmosfere, non più rintracciabili nei racconti odierni. Occasione imperdibile.La Firenze di Giovanni e Telemaco SignoriniPalazzo Antinori, Firenze19 settembre – 10 novembre 2019da martedì a domenica 10-18intero euro 13,00Scopri le principali mostre d'arte della Toscana