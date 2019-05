La Mostra 'La Pelle' di Luc Tuymans a Venezia, Palazzo Grassi

La mostra in breve

Presentata laindinegli spazi di Venezia : la mostra, intitolata “”, resterà aperta per il grande pubblicoed è inserita nel progetto didellanato nel 2012 e dedicato ai più significativi artisti contemporanei.L’esposizione è a cura diin collaborazione con l’artista e prevede l’esposizione di circa, selezionate per questa occasione tra i dipinti di Luc Tuymans del periodo che va dal 1986 ad oggi. Molti i musei internazionali e le collezioni private che hanno messo a disposizione le opere, oltre alla Collezione Pinault, per questa esclusiva occasione.Luc Tuymans è un artista di fama internazionale che attraverso la sua ricerca ha realizzato unnella rinascita del medium pittorico nell’. Nella sua “” della realtà, come l’artista stesso definisce il proprio lavoro, Tuymans osserva e indaga, appartenenti sia allache al, riferendosi spesso a immagini e proposte del mondo afferente allae alla, con un approccio capace di suscitare pensiero critico e riflessione,: volti sospesi e spettrali, soggetti provenienti dall’universo animale e da quello inanimato, perin cuie l’oggettività è relegata all’apparenza.Più di 80 i lavori che compongono lo splendido percorso espositivo in cui non può passare inosservata l’, realizzata dall’artista per Palazzo Grassi. Da non perdere.“La Pelle”Palazzo Grassi, Venezia 24 marzo 2019 – 06 gennaio 202010-19 tutti i giorni (chiuso martedì)intero euro 18,00Scopri le mostre d'arte più importanti nel Veneto