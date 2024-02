La fioritura del Giardino dell'Iris a Firenze

La storia del Giardino dell'Iris

Informazioni, date e orari per visitare il Giardino dell'Iris

Calendario delle aperture

Aprile 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Riapreilpresso ildi. Nell'ambito dell'apertura del giardino si svolge anche il 66° Concorso Nazionale dell'Iris dal 6 all'11 maggio 2024; promotrice di questa manifestazione è l'associazione senza scopo di lucro Società Italiana dell'Iris con l'obiettivo di favorire la conoscenza, il miglioramento e la coltivazione di un fiore ammaliante e seducente come l'iris.I partecipanti, oltre ad ammirare le oltrenei, hanno l'opportunità di godere di uno dei più. Il giardino è caratterizzato da vialetti realizzati in, scalinate, piazzole e aree dove sono presenti le varie esposizioni di iris che accompagnano il visitatore in un magnifico abbraccio con la natura.Il Giardino dell'Iris affonda le sue radici nel, quando fu assegnato per la prima volta il "" istituito dalle signore Flaminia Specht e Nita Stross Radicati, membri della Società Italiana Amici dei Fiori. Fu scelta Firenze come sede di questa manifestazione poiché, a differenza di quanto si pensa, ilche campeggia nel suo gonfalone e non il giglio.Piero Bargellini, l'allora assessore alle Belle Arti e Giardini, intuì subito le potenzialità di quell'iniziativa e lavorò col Comune affinché l'evento si svolgesse a Firenze. Come sede fu scelto il terreno posto sul lato est di Piazzale Michelangelo, il cosiddetto "Podere dei Bastioni".Nel giro di pochi anni diversi appassionati e coltivatori regalarono numerose varietà di iris che ancora oggi impreziosiscono il giardino, compresa unaprovenienti direttamente daldi Montclair.Nel 1967 fu anche realizzato unper ospitare le iris giapponesi e Louisiana nella zona acquitrinosa. Durante la visita è possibile ammirare unainviate negli anni per il concorso.Ti piacciono le fioriture? Guarda la nostra gallery sulle principaliGiardino dell'Iris: Viale Michelangelo n°82, Firenze.dal 25 aprile al 20 maggio 2024.dalle ore 10 alle 18 tutti i giorni.L'accesso è consentito fino a mezz'ora prima dell'orario di chiusura.ingresso gratuito. È possibile lasciare un'offerta per la manutenzione del giardino.maggiori informazioni sul sito ufficiale L'ingresso agli animali non è consentito, a meno che non siano cani guida.per giungere al Giardino dell'Iris si può prendere la linea 12 o la linea 13 che partono dalla stazione di Santa Maria Novella.