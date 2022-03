Stramilano: percorso, programma e costo della corsa

Il percorso e il programma della Stramilano

Informazioni utili e prezzi della Stramilano

è la città che corre: non solo con le sue industrie e le sue aziende, ma anche letteralmente con la sua, i suoi appassionati sportivi e runner che amano la corsa e non intendono perdere un'edizione della mitica, il consueto appuntamento per chi vuole godersi le vie della città, calzando un paio di scarpe da tennis e correndo per alcune ore nel centro storico, approfittando di una bella giornata di primavera e senza auto e smog.Spostata in avanti nel calendario a causa della pandemia, quest'anno lasi corre domenicae, come sempre, interesserà migliaia di atleti, famiglie e runner provenienti da tutto il mondo e pronti a riappropriarsi di Milano per una, ma anche al sudore verso il traguardo, alla sfida fra compagni, alla pazienza (per via dei grandi numeri di partecipanti in corsa), al divertimento e allo spirito di condivisione fra maratoneti, cittadini e ospiti accolti a braccia aperte.Considerata come una delle manifestazioni podistiche più importanti e frequentate d’Italia, la Stramilano riunisce persone di età e preparazioni diverse ed èche possono cronometrare il proprio tempo e misurare la prestazione fisica, ma anche riscoprire il territorio cittadino passando per le strade più importanti del capoluogo meneghino.La partenza alla corsa prevede, come sempre,: i primi che partirannodasono quelli più numerosi della grande carica della, ladove sportivi, amatori e camminatori di ogni età e livello correranno per le vie del centro città, chiuse al traffico e per questo bellissime da percorrere a piedi.proseguiranno i più piccoli per la tradizionale, che vede protagonisti bebè e neonati nei passeggini, piccoli atleti e genitori e famiglie con amici e parenti vari pronti a passeggiare nel centro storico con i bambini, fra spuntini e poppate, pause rinfrescanti e sprint non troppo veloci.Per queste due categorie l’arrivo è fissato al Parco Sempione (via Goethe), dove tutti riceveranno dolci e spuntini ai punti ristoro a ritmo di musica e accompagnati dall'animazione.La, ovvero la, con partenza e arrivo inavrà il suo sparo di partenza allee vedrà la partecipazione di atleti professionisti e maratoneti delle varie polisportive, che si batteranno correndo il15 maggio 2022.la quota d'iscrizione è di 18 €.Una volta effettuato il pagamento viene consegnata una sacca che comprende un kit di partecipazione costituito dal pettorale numerato, una t-shirt della Stramilano, una rivista e una serie di snack e bevande offerti dagli sponsor.è possibile iscriversi online, presso i punti ufficiali d'iscrizione e presso il Centro Stramilano.Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili a questa pagina canale video Stramilano che offre idee, suggerimenti e opinioni di sportivi, medici e allenatori per affrontare al meglio la gara e apprezzare i benefici della corsa.