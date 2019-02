La Mostra su Theo Jansen a Milano, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia

La mostra in beve

Inaugurata a Milano “” alledi Jansen saranno esposte nel padiglione, per raccontare al grande pubblico unadalle grandi dimensioni che sigrazie alla, spostandosi con naturalezza e mistero. Le gigantesche installazioni cinetichehanno reso questo artista famoso ovunque, sono proprio questi incredibili animali da spiaggia che hanno portato il suo nome in tutto il mondo conquistando e raccontando una ricerca con la quale confrontarsi a livello intellettuale ed emotivo.Nessun motore, né particolari tecnologie, ma solo la forza dell’aria per questa nuova specie animale, fatta diad attendere il visitatore per coinvolgerlo e affascinarlo grazie all’tra, nodo fondamentale nella ricerca di Theo Jansen. E’ un sogno quello dell’artista fatto di conoscenza e studio, processi artistici atti a realizzare un mondo visionario in cui l’innovazione e la sostenibilità si intrecciano ad una creatività stupefacente.L’di Jansenrappresenta un imprescindibilecon la figura di, dove l’attenzione e la passione per la tecnologia e l’ingegneria attraversano tutta la ricerca e l’opera creativa. La mostra è inserita nella splendida programmazione dedicata ai 500 anni dalla morte di Leonardo.Adatto a tutte le età il percorso espositivo è completato da un fitto programma dedicato a ragazzi e adulti, per meglio raccontare l’affascinante ricerca.Dream Beasts. Le spettacolari creature di Theo Jansen20 febbraio-19 maggio 2019Milano, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vincidal martedì al venerdì 9:30 - 17:00, sabato e festivi 9:30 - 18:30Biglietti: intero euro 10,00 intero euro 7,50 ridottoScopri le altre mostre d'arte in Lombardia