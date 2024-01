La Tarantella del Carnevale a Roma

Informazioni, data, orari e biglietti della Tarantella del Carnevale

Calendario delle aperture

Febbraio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Torna la Tarantella del Carnevale aper la VIII edizione. All’, in via Pietro de Coubertin, è infatti in programmauna grande festa con la partecipazione di maschere e danzatori tradizionali.L’evento centrale è unche si svolge alle ore 11 in Sala Sinopoli e che vede protagonisti artisti provenienti da tutta Italia, come i musicisti e alcuni gruppi tradizionali diprovenienti da varie regioni. Come suggerisce il nome, le loro proporzioni sono gigantesche e possono raggiungere anche i tre metri di altezza; le Maschere Gganti hanno sembianze umane e animali, sono costruite con cartapesta e altri materiali “poveri”, e continuano a caratterizzare molti antichi Carnevali tradizionali in alcune aree laziali, campane, abruzzesi e calabresi.Sono proprio alcuni gruppi di Giganti mascherati, insieme alle azioni coreutiche realizzate dal gruppo di danzatori popolari coordinati da Francesca Trenta, a caratterizzare questa nuova edizione della Tarantella del Carnevale.L’idea alla base dell’iniziativa è quella di trasmettere e di fare rivivere la tradizione dei, con le loro radici pagane che si perdono nella notte dei tempi. I rituali erano incentrati sul mondo rurale, fatto di grottesche rappresentazioni degli animali, dove le cerimonie erano affiancate e sospinte dal ritmo ipnotico di canti e vocalizzi, ma anche dall’energia della tarantella, che ancora oggi è un tratto distintivo di alcune zone dell’Italia meridionale.Laaccompagna dunque i suoi ospiti alla riscoperta del mondo di una volta, incentrato sull’agricoltura, che celebrava con questa ricorrenza la fine della stagione fredda e il passaggio dall’inverno alla primavera, ovvero il risveglio della natura con l’auspicio di un buon raccolto e di una futura prosperità.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo con gli altri appuntamenti delLa Tarantella del CarnevaleAuditorium Parco della Musica, via Pietro De Coubertin n°30, Roma.11 febbraio 2024.biglietto intero a partire da 15 €.Ore 11 concerto in Sala Sinopoli.Ore 13 Parata Spazi esterni Auditorium.progetto originale di Ambrogio Sparagna per Orchestra Popolare Italiana dell'Auditorium Parco della Musica.Coro Popolare diretto da Anna Rita Colaianni.Gruppo Danzatori Popolari e corpo di ballo diretti da Francesca Trenta.Con la partecipazione delle maschere giganti degli Appennini.Una produzione originale di Fondazione Musica per Roma.maggiori infomazioni sono disponibili sul sito ufficiale