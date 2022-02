Seeyousound, il festival di film e musica a Torino, Cinema Massimo

Musica e cinema insieme a Torino

È internazionale, musicale, cinematografico e… lo devi vedere: è, il grande evento che torna per la VIII edizione a, ospitato in uno dei fulcri culturali del centro, ilIl ricchissimo programma raccoglie una moltitudine di voci, luoghi, forme e suoni. Seeyousound propone infatti decine di appuntamenti con film e videoclip tra concorsi, rassegne e proiezioni speciali, eventi collateralie iniziative off.SYS porta il pubblico dentro e fuori la sala per rivivere le storie di grandi artisti, scoprire talenti nascosti, immergersi e lasciarsi trasportare dalle nuove sonorità e godere di immagini accattivanti.Nato nel 2015 da una felice e geniale intuizione dell’Associazione Culturale Choobamba, la manifestazione si prefigge il nobile scopo di promuovere la diffusione di opere sia nazionali che internazionali, il cuimira a esporre con la più creativa libertà lo sfaccettatoin un ambito di influenze, riflessioni e prospettive sempre più profonde.Laattraverso le espressioni della Settima Arte, le note che si tuffano nella celluloide rimanendone impressionate, suono che non solo si sente ma si vede grazie alla capacità di un dedalo didi cristallizzare i temi che più interessano lo spettatore appassionato di ritmo e melodie.Tra i concorsi del Seeyousound Festival 2022 troviamo 60 titoli (25 sono in anteprima italiana) per il– in cui la musica è protagonista assoluta delle narrazioni e delle vite dei personaggi – e il– documentari tutti in anteprima italiana che attraversano le diverse epoche musicali degli ultimi 60 anni, dal rock alla trap – ma anche i corti die i videoclip diTornano anche le rassegne, uno scorcio su musiche resistenti e incarnazione del desiderio di libertà, e, sezione eterogenea dalla vena pop.⁣Il festival si svolge nel rispetto delle norme sanitarie. Il programma completo e le modalità di accesso sono disponibili sul sito ufficiale (vedi link nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo).Seeyousound – International Music Film FestivalCinema Massimo, via Giuseppe Verdi 18, Torino.dal 18 al 24 febbraio 2022.festival del cinema musicale.intero 8,50 €;abbonamento 41 €, sostenitore 61 €.I biglietti per alcune serate possono avere prezzi diversi, come riportato sul sito ufficiale.I biglietti sono prenotabili a questa pagina o acquistabili direttamente alla biglietteria del Cinema Massimo.maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata.dalla stazione ferroviaria di Porta Susa, il Cinema Massimo si raggiunge con gli autobus di linea urbana n. 13 e n. 56, direzione Piazza Castello, fermata in via Po all’altezza di via Sant’Ottavio, zona Università.