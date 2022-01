Antiqua, la mostra mercato dell'alto antiquariato a Genova

Informazioni utili, date e orari della mostra mercato

Calendario delle aperture

Febbraio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La 31° edizione dianimaildiche presta come illustre palcoscenico dell’evento la struttura deiÈ confermata la location scelta dalla Fiera di Genova per ospitare lapiù risonante della, nella quale a darsi appuntamento sono gli antiquari italiani più prestigiosi, forti di una merce di eccezionale qualità proposta a un pubblico invitato a scoprire le meraviglie dell’arte antica.I Magazzini del Cotone sono l'ambientazione ideale di un’che prevede per i visitatori un percorso studiato per dare equa visibilità a ogni commerciante, ma soprattutto ottimizzare ogni spazio, dal grande foyer al piano superiore, tappe di un viaggio suggestivo tra. Troviamo infatti arredi, sculture, tappeti pregiati, dipinti (a partire dal Seicento con un excursus nella pittura ligure del XIX e XX secolo), argenti e gioielli, sculture in legno e in marmo, ceramiche, vetri artistici, libri, stampe e molto altro.Come sempre ci saranno anche iniziative culturali e di approfondimento su diverse tematiche che riguardano l’antiquariato e sarà attiva la consolidata collaborazione con la rete museale di Genova.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo suiAntiquaMagazzini del Cotone, Porto Antico (Genova).dal 5 al 13 febbraio 2022.da lunedì a venerdì ore 14-20;sabato e domenica ore 10-20.intero 12 €, ridotto 8 €.mostra mercato dell’antiquariato.maggiori informaioni sul sito ufficiale in auto si consiglia di uscire a Genova Nervi e immettersi in Corso Europa seguendo le indicazioni per l’Area Porto Antico.La vettura può essere parcheggiata al Park 1 Calata Gadda, al Park 2 Autosilo, Park 3 Porta Siberia, Park 4 Cannoniere e Park Mercanzia, tutti a pagamento.In treno occorre arrivare alla stazione di Genova Piazza Principe, poi proseguire a piedi giungendo al Porto Antico in circa 15 minuti, oppure prendere l’autobus n°35 direzione via Vannucci, discesa Gramsci 2/Metrò Darsena, in alternativa metropolitana direzione Brignole, discesa San Giorgio.Dalla stazione di Genova Brignole prendere l’autobus n°13 in direzione Turati/Metrò San Giorgio discesa al Capolinea o prendere la metropolitana in direzione Brin, discesa San Giorgio.Dall’aeroporto “Cristoforo Colombo” salire sul Volabus, che ferma a Piazza De Ferrari, da cui bisogna continuare a piedi per via San Lorenzo.