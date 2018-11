La Mostra su Leopoldo Metlicovitz a Trieste

La mostra in breve

celebra ilanniversario della nascita dicon l’importante”, allestitain due luoghi significativi: ile il”. La mostra si sposterà poi,, negli spazi delE’ il lavoro di una vita che qui rivive, il racconto di un grande maestro, autore dirimasti nella storia e capaci di raccontare un’. Prodotti commerciali e industriali al centro del suo interesse, ma anche i grandi eventi dell’epoca legati al mondo della musica e del teatro. Il lavoro di Metlicovitz partecipò alla nascita e, trasformando muri e facciate attraverso i suoi lavori e il magistrale uso del colore che li caratterizzava.Una selezione ricca e preziosa quella voluta dalla curatela e proveniente dal Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso, dalle collezioni civiche del Museo Revoltella e del Museo Teatrale "Carlo Schmidl" e da collezioni private.Sono ben, oltre a cartoline, copertine di riviste e spartiti musicali presentati in un percorso espositivo che si sviluppa in otto sezioni, attraverso le quali il visitatore rivivrà momenti e immagini dal forte potere suggestivo. La produzione cartellonistica dell’artista fu molto intensa negli, come spiega il, e rappresenta un momento di particolare valore e significato nell’evoluzione del “”.Una splendida occasione questa per il grande pubblico di ripercorrere le trasformazioni di un’epoca e alcuni passaggi imprescindibili dell’arte legata al messaggio pubblicitario.Mostra: Metlicovitz. L'arte del desiderio. Manifesti di un pioniere della pubblicitàDove: TriesteQuando: 16 Dicembre 2018 - 17 Marzo 2019Biglietti e Orari: info siti ufficiali www.museorevoltella.it Il Museo Revoltella, il Museo SchmidlScopri le altre mostre d'arte in Friuli Venezia Giulia