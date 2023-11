Oh Bej! Oh Bej!: la Fiera di Sant'Ambrogio a Milano

Il significato di Oh Bej!

il Natale non può dirsi tale senza la(anche detta Fiera Obei Obei). Quest’antichissima tradizione si celebra ogni anno nel(7 dicembre) e nei giorni immediatamente precedenti o successivi.La fiera attuale ha origine da un fatto avvenuto nel, quando Giannetto Castiglione, inviato dal Papa, arrivò in città colmo di pacchi e regali da distribuire per il timore di non essere accolto bene dal popolo di Milano, che non amava particolarmente il pontefice. Era il 7 dicembre 1510, giorno dedicato al patrono milanese, e da lì nacque la tradizione della fiera che è giunta ai giorni nostri.Anche il nome Oh Bej! Oh Bej! è legato a quell’evento e riprendeentusiasti dei regali ricevuti da Castiglione, che in dialetto lombardo esclamavano “Oh belli! Oh belli!”.Un tempo la fiera si svolgeva in, prima di essere trasferita nella zona dellasul finire del XIX secolo. Qui è rimasta fino al 2006, quando fu spostata nel luogo in cui si svolge ancora oggi, ovvero lungo il perimetro delL'appuntamento con la fiera èin Piazza Castello e dintorni. Negli ultimi anni il mercato è cresciuto molto per dimensioni, tanto da contareche propongono artigianato, fiori, specialità gastronomiche tipiche del periodo natalizio, vin brulé, dolci e oggetti di antiquariato.Come sempre, la Fiera degli Oh Bei! Oh Bei! apre il periodo delle festività natalizie nel capoluogo lombardo: è vero che sono tanti i, ma questo è certamente il più importante e il più antico.Sempre nel periodo della(ore 9-20) nella zona del Cavalcavia Bussa (quartiere Isola) si svolge anche l' AlterBej : quasi 100 bancarelle inusuali e stravaganti di autoproduzioni, artigianato, creazioni artistiche, pezzi unici e di seconda mano, oltre a musica, artisti di strada, giocolieri, associazioni, street food e cibo vegan, vino del contadino, birre artigianali e vin brulè, mentre per i più piccoli c'è una ludoteca mobile, trucca bimbi e tanto divertimento.L'AlterBej non è solo un mercatino, ma un laboratorio sociale e culturale che affronta i temi di un nuovo modello di sviluppo locale e globale che sia giusto, equilibrato e sostenibile.Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!Piazza Castello e dintorni, Milano.dal 7 al 10 dicembre 2023.dalle 8:30 alle 21.ingresso gratuito.il Castello Sforzesco di Milano è raggiungibile con i mezzi pubblici.Metropolitana linea rossa (M1): fermate Cairoli e Cadorna FN.Linea verde (M2): fermate Lanza e Cadorna FN.Tram: linea 1, 2, 4, 12, 14, 27.Autobus: linea 50, 57, 58, 61, 94.