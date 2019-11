I mercatini di Natale a Milano

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

si colora e si arricchisce ditra novembre, dicembre e gennaio: sono tantissimi gli appuntamenti in programma che vale la pena di segnare sull'agenda.Il più importante è, senza dubbio, la, una tradizione del capoluogo meneghino, che quest'anno si svolgerà dalnella location, ormai consueta, di, via Gadio/Cannone e via Minghetti.Come sempre sarà allestito un albero che illuminerà l'attesissimo, in calendarionelle vie adiacenti.Sempre in Piazza Duomo, in occasione di San Sivestro (31 dicembre), è ancora sconosciuto il nome dell'artista che si esibirà nel calssicoa ingresso gratuito.Di seguito riportiamo un elenco completo e in aggiornamento dei villaggi, mercatini e delle principali manifestazioni natalizie a Milano per le festività 2019/20.Piazza Castello, via Gadio/PiazzaCannone, via Minghetti, Cavalcavia Bussa.dal 5 all'8 dicembre 2019.ingresso gratuito.Orari e programma: maggiuori informazioni nel nostrodedicato.Corso Vittorio Emanuele II (altezza Rinascente), via Campo Santo e via Arcivescovado.dall'1 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.dalle 8:30 alle 24.In Piazza Duomo l'albero di Natale sarà inaugurato il 6 dicembre alle ore 18:15.Villaggio di Natale con animazioni, giostre, pista di pattinaggio, la Casa di Babbo Natale, e della Befana, stand e tante iniziative.Giardini Indro Montanelli, Porta Venezia.dal 30 novembre 2019 al 6 gennaio 2020.ingresso gratuito.orari diversi a seconda delle attrazioni.Maggiori informazioni nel nostrodedicato.Ippodromo Snai San Siro.dal 29 novembre 2019 al 6 gennaio 2020.maggiori informazioni nel nostrodedicato.Mercatino di Natale in versione green con prodotti cosmetici naturali, arredi bio-design, gioielli di pietre dure e capi di abbigliamento ecofashion.Fonderia Napoleonica Eugenia, via Thaon di Revel n°21.7 e 8 dicembre 2019.dalle 10 alle 19.ingresso gratuito.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Fonderia Napoleonica.Manufatti artigianali, abbigliamento, dolciumi, libri e musiche natalizie, un angolo per le attività dei bambini e uno spazio bar con servizio catering.Ambrosianeum Fondazione Culturale, via delle Ore 3.23-24 novembre 2019.ingresso gratuito.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale FieraMilano Rho.dal 30 novembre all'8 dicembre 2019.maggiori informazioni nel nostro articolo dedicato.Il più grande tendone natalizio d'Europa dedicato al commercio equo e solidale.presso il parcheggio di via Mario Pagano.dal 2 novembre 2019 al 6 gennaio 2020.dalle 9 alle 20.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale Cascina Cuccagna, via Cuccagna 2/4.domenica 1 dicembre 2019.dalle 10.30 alle ore 20.ingresso gratuito.maggiori informazioni sulla pagina Facebook ufficiale.Mercatino dell'artigianato africano.Basilica di San Simpliciano, via dei Chiostri 8.: 30 novembre e 1 dicembre 2019.dalle 9:30 alle 19:30.via Santa Croce 19 (zona Porta Ticinese).dal 23 novembre al 24 dicembre 2019.dalle 10 alle 19:30.Il 24 dicembre lo spazio sarà aperto dalle 10 alle 14.il ricavato sarà destinato agli ospedali di Eemergency in Afghanistan e Iraq.Maggiori informazioni sul sito ufficiale Piazzale Portello.dal 22 novembre al 6 gennaio 2020.dalle ore 9 alle 21.Maggiori informazioni sul sito ufficiale Bagni Misteriosi, via Carlo Botta 18.30 novembre, 1-7-8 dicembre 2019.3,50 €.dalle 10:30 alle 20:30 (chiusura struttura alle 21:30).Maggiori informazioni sul sito ufficiale Bagni Misteriosi, via Carlo Botta 18.14-15 dicembre 2019.3,50 €.dalle 10:30 alle 20:30 (chiusura struttura alle 21:30).Maggiori informazioni sul sito ufficiale Bagni Misteriosi, via Carlo Botta 18.21-22 dicembre 2019.3,50 €.dalle 10:30 alle 20:30 (chiusura struttura alle 21:30).Maggiori informazioni sul sito ufficiale 1-8-15 dicembre 2019.Via Madonna Fametta 1, Bollate.adulti 7 €;ridotto (6-12 anni) 5 €;omaggio minori di 6 anni.dalle ore 11 alle 18.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.Marcia di 5 km non competitiva.partenza in Piazza Cannone.14 dicembre 2019.dalle ore 15.Maggiori informazioni sul sito ufficiale