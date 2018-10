La Mostra immersiva su Caravaggio a Milano, Museo della Permanente

I luoghi dell’anima

Ha aperto i battenti lapropostadala Milano “”, che con la suae capacità di creare suggestioni sta creando grande fermento.Ben 45 minuti trae filmati per raccontaredi Caravaggio, esperienza in cui lesono protagoniste insieme alle immagini di opere custodite in luoghi lontani e non trasportabili in molti casi, che trovano il modo di incontrare il grande pubblico.L’iniziativa die realizzata con lasi propone come un mododi raccontare un pezzo di storia dell’arte che non si vuole limitare alla proiezione di immagini, ma che impiega le più recenti e innovative tecnologie per rendere spettacolare l’esperienza.Dai luoghi più lontani sono benche costituiscono il percorso espositivo immortalate nei minimi dettagli: dal, come dalla, ma ancora dale dalper esempio.Il racconto si concentra suial grande maestro come Malta, Napoli, Roma e Milano e ancora suglidell’animo di Caravaggio compresi i vizi, gli eccessi ma anche i successi e gli amici di grande potere. In questa prospettiva si può dire che siano stati osservati e restituiti al grande pubblicodi questo complesso uomo, che fecero da sfondo e da culla in alcuni casi alle vicende artistiche e umane di Caravaggio: dalleai, oltre alle destinazioni scelte per le sueCaravaggio. Oltre la tela. La mostra immersivaMilano, Museo della Permanente6 ottobre-27 gennaio 2019da lunedì a mercoledì e da venerdì a domenica 9.30-20.00 / giovedì 9.30-22.30intero euro 14,00Scopri tutte le mostre da non perdere in Lombardia