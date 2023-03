I Rolli Days a Genova

Cosa sono i Rolli?

Date e informazioni utili per partecipare ai Rolly Days

Calendario delle aperture

Aprile 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

ditornano ad animare la città. La manifestazione si svolgee offre la possibilità per tutti di visitare gratuitamente molti dei palazzi nobiliari del capoluogo ligure.In questo modo gli appassionati di storia e arte, i curiosi e i viaggiatori possono scoprire gli interni degliiscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO "Le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli".Il tema dell'edizione 2023 ènel periodo d’oro della Repubblica: El Siglo de Los Genoveses.Per il più importante evento culturale della città aprono al pubblico oltre 30 palazzi del centro storico assieme alle ville suburbane del Ponente nei quartieri di Sampierdarena, Cornigliano, Pegli e Voltri.Il sistema deiè un insieme di ville nobiliari che, con decreto del Senato della Repubblica dal 1576 venne inserito in speciali registri.La dicitura riportavala descrizione dei, ovvero palazzi scelti con sorteggio per accogliere visite di stato, al tempo in cui non era consentita l’ospitalità a Palazzo Ducale (residenza del Doge della Repubblica e sede del governo). I proprietari dei Rolli erano quindi obbligati a ricevere prestigiosi ospiti della Repubblica, facendosi carico di tutte le spese di rappresentanza. Si diffuse così in tutta Europa un modello architettonico e una cultura residenziale innovativa e di altissimo livello.Un numero significativo di questi palazzi sorge lungo le: le attuali via Garibaldi (Strada Nuova o Strada Aurea), via Cairoli (Strada Nuovissima) e via Balbi, create fra il Cinquecento e il Settecento, su iniziativa pubblica o privata, per dare alla città assi viari e prestigiosi percorsi di rappresentanza.Il riconoscimento da parte dell'UNESCO del valore universale del Sistema dei Palazzi dei Rolli conferma ciò che già il Senato della Repubblica di Genova nel 1576 sanciva, ovvero che i palazzi privati dovessero essere messi a disposizione dello Stato e, dunque, di tutti. Oggi il valore di questo sito UNESCO fa di Genova la prima città d’Italia.Rolli Daysvisita ai palazzi di Genova.dal 28 aprile all'1 maggio 2023.ingresso gratuito.il programma completo con gli orari delle visite guidate è disponibile sul sito ufficiale