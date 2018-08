Settima meraviglia del mondo: il Taj Mahal

Sesta meraviglia del mondo: l’Alhambra di Granada

Quinta meraviglia del mondo: Chichen Itza

Quarta meraviglia del mondo: Machu Picchu

Terza meraviglia del mondo: Cristo Redentore

Seconda meraviglia del mondo: Petra

Prima meraviglia del mondo: la Muraglia Cinese

Ci sono luoghi del Pianeta destinati a lasciare un segno particolare per la loro bellezza e per il fascino che emanano. Si tratta di edifici e opere realizzate dall’uomo, che hanno un alcunchè di straordinario e fuori dal comune. L’idea di creare un elenco dei luoghi da considerarsi tra ledel mondo risale al 2000: durante lo svolgimento dei Giochi Olimpici di Sidney laha indetto un referendum online per individuare le sette meraviglie del mondo moderno. Dopo sette anni, grazie al contributo degli utenti del web, si è addivenuti ad un elenco che comprende alcuni splendidi luoghi dislocati in varie parti del mondo.Per ammirare il monumento definito come settima meraviglia del mondo dobbiamo fare un salto in India, dove si trova il, che è stato realizzato dopo 22 anni di lavori. Questo capolavoro dell’architettura musulmana fu voluto dall’imperatore, che voleva così omaggiare la sua seconda moglie, principessa persiana.In Spagna, a(Andalusia), è ubicata la fortezza araba dell’, che risale al periodo del regno di Castiglia, e che a giusta ragione è considerata la sesta meraviglia del mondo ed è sicuramente una delle cose da vedere a Granada assolutamente, così come consigliato da ViviAndalucia.com.Per la precisione, Alhambra è una città murata che in passato aveva tutto ciò che serviva al suo interno: scuole, moschee, botteghe (e quindi del tutto indipendente da Granada). La maestosa fortezza è visitabile pagando un ticket all’ingresso.Insi trova un grande sito archeologico, il. La sua costruzione risale ad un periodo di tempo compreso tra il VI° e il IX° secolo, quindi al periodo della civiltà Maya. In questo bellissimo sito spicca la grandiosa piramide a gradoni di El Castillo.Il(o Montagna Vecchia) ubicata in, era in passato la residenza dell’imperatore Pachacutec durante i mesi estivi, e fu realizzata nel 1440. Per la sua rilevanza storica e archeologica, questo sito di circa 3 km quadrati è un bene protetto dal 1983 ed è stato riconosciuto come appartenente al Patrimonio UNESCO.Chiunque sia stato aha potuto ammirare la maestosità della statua che raffigura il Cristo Redentore, che si trova sulla cima del. E’ possibile raggiungere la sommità del monumento alto 30 metri salendo circa 222 scale oppure con una linea ferroviaria. Il Cristo Redentore è stato costruito nel 1931.Recandosi invece insi può vedere quella che è stata definita la seconda meraviglia del mondo: un sito architettonico di rara bellezza che molti registi hanno scelto come location per ambientare i loro film. Si chiama “”, che dal 1987 è rientrato tra i beni protetti dall’UNESCO in quanto patrimonio dell’Umanità.Il primo posto nella classifica delle sette meraviglie del mondo è occupato dalla, costruita nel 215 a.C. per difendere il territorio dalle incursioni dei. La costruzione è assai particolare, e attraversa la Cina per circa 900 chilometri, intervallata da sentieri, camminamenti e torri di vedetta.