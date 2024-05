La Sagra della Ciliegia di Lari

Informazioni utili per partecipare alla Sagra della Ciliegia

La 66° edizione della, che si svolge per due fine settimana consecutivi, rispettivamente il, celebra per la prima volta lache è finalmente, e che ha anche ricevuto l’alto riconoscimento ricevuto dal Senato della Repubblica con l'invio di una Medaglia di rappresentanza per il lavoro svolto in questi anni da Amministrazione e produttori.è una frazione del comune sparso di Casciana Terme Lari , in provincia di Pisa , dove la festa comincia sabato 25 maggio con l'apertura delloe il mercatino di hobbisti e creativi, distribuiti tutti intorno alle mura del Castello, ma anche con la novità di LariAgricola in Piazza XX Settembre, con esposizioni e mercato degli agricoltori e la presenza di prodotti DOP-IGP.Come sempre ci sono le eccellenze gastronomiche toscane e tanti momenti di intrattenimento con(Girlesque Street Band, domenica 2 giugno ) econ Dj Matrix e Pippo Palmieri dello Zoo di 105 (sabato 25 maggio), MondoLiga – Ligabue Tribute Band (domenica 26 maggio), Party Anni '90 (sabato 1 giugno) e il Closing Party (domenica 2 giugno, ore 19:30-24) con Luca Pechino e Paolo Kighine, e poi ancora DJ eTra i momenti più attesi, domenica 26 maggio viene consegnato ilal produttore che ha saputo ottenere il frutto dalle qualità organolettiche migliori, mentre fra le novità di quest’anno c’è anche la consegna del “Premio Laura Paperini – Imprenditore locale dell'anno”. Ildi tutti gli appuntamenti si può consultare qui (pdf) : Sagra della Ciliegia di Lari IGP: Lari, frazione di Casciana Terme Lari (Pisa).: 25-26-31 maggio, 1-2 giugno 2024.: ingresso gratuito.: maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune, sul sito e la pagina Facebook della Pro Loco e su Vist Casciana Terme Lari : dalla SGC FI-PI-LI uscire a Ponsacco e proseguire su SP 67/Via Variante Srt 439 e Sp46.Nelle giornate del 25-26 maggio e 1-2 giugno è disponibile un servizio navetta (25 giugno ore 19:30-2 a.m., 26 maggio ore 11:30-24, 1 giugno ore 19:30-1:30 a.m., 2 giugno ore 11:30-1 a.m.).