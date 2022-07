La Festa della Birra a Trescore Balneario: Bum Bum Festival

Informazioni utili, date, orari per partecipare alla festa

Dal 1993 laraduna neldiuna moltitudine di persone. Evolutasi con il più mediatico nome di, questa manifestazione portanella cittadina in provincia dialcune delle grandi firme della musica italiana e nuove proposte.Tutte le sere dalle ore 21 iniziano i, come sempre a ingresso gratuito e accessibili anche alle persone con disabilità.Nello stand dedicato alla birra, il, si assaggiano, tra cui una fatta apposta per i bevitori ciliaci e quella analcoolica.Dalle ore 19 alle ore 24 la cucina permette di assaggiare piatti davvero interessanti. La ristorazione mantiene prezzi popolari, sostenuta con grande impegno da 200 volontari.Bum Bum FestivalParco Le Stanze, Trescore Balneario (Bergamo).dal 25 agosto al 4 settembre 2022.ingresso libero.music & food.ristorazione dalle ore 19 alle 24;musica dal vivo dalle ore 21.Concerti (in aggiornamento):25/8 Ensi27/8 Dance Revenge28/8 Barbascura X30/8 Ruggero de I Timidi31/8 Modena City RamblersMaggiori informazioni sul sito ufficiale o sulla pagina Facebook dedicata.Trescore Balneario è ad appena 12 km da Bergamo ed è raggiungibile percorrendo la SS 42 in direzione Lovere.Uscite autostrada: Grumello del Monte per chi proviene da Brescia, Seriate o Bergamo per chi proviene da Milano.Dalla stazione ferroviaria di Bergamo e dall’aeroporto Orio al Serio si prosegue in autobus.