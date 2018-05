La Sagra delle Ciliegie a Marostica

Informazioni utili, date e orari per partecipare alla Festa

Calendario delle aperture

Maggio 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Comune del vicentino famoso in tutto il mondo per la sua scacchiera gigante dove ogni biennio si gioca una celebre partita a scacchi Marostica ospitaun altro appuntamento imperdibile, una delle Sagre del Veneto più attese: lache si snoda su quattro giorni non consecutivi.Con alle spalle una, la Ciliegia in festa catalizza i produttori di questa primizia locale certificata Igp; rossa e polposa la ciliegia di Marostica è infatti tutelata da un disciplinare di produzione rigoroso.Tantissimi gli appuntamenti in programma durante questaa cominciare dallaprevista per la giornata di apertura della kermesse (il) dalle 19 in pieno centro storico, con negozi aperti, musica dal vivo ed esibizioni en plein air. Domenicaspazio aglicon i prodotti locali, alla mostra mercato di prodotti tipici e tradizionali a cura di Campagna Amica e alla vendita della Ciliegia di Marostica IGP a cura della Coldiretti. Per tutto il giorno sono previsti dimostrazioni, animazione per bambini e laboratori sensoriali a cura delle Fattorie Didattiche Coldiretti Vicenza; grazie al CAI vengono organizzate passeggiate tra le colline con partenza alle 10 o alle 16 da Piazza Castello.Ilè prevista una serata enogastronomica dedicata alla Ciliegia di Marostica e all’di Bassano del Grappa ; infine per domenicain programma lacon partenza dalla piazza di Crosara dalle 7.30 alle 10 con scelta tra tre percorsi di 5, 8 e 10 chilometri e possibilità di visitare le aziende locali e la casetta per l’apiterapia.: Sagra delle ciliegie di Marostica Igp: Marostica (Vicenza): 26, 27 e 31 maggio e 17 giugno 2018: non disponibili: ingresso libero: sagra gastronomica e mostra mercato: sul sito ufficiale del comune e sulla: siamo a una trentina di chilometri da Vicenza; per raggiungere Marostica si può seguire la A31 della Valdastico con uscita Dueville e poi la statale 248.