A Marostica per la partita scacchi a personaggi viventi

Una delle manifestazioni storiche più belle che si svolge in Italia è la celebre, un evento biennale che affonda le sue radici ad oltre 500 anni, più precisamente al, durante la dominazione della Serenissima, laLa sfida fu conseguenza di una, e cioè la contesa tra due guerrieri di origine nobile per la stessa pulzella, la figlia del Castellano di Marostica. Ma anziché sfidarsi in un cruento duello fu deciso che i due pretendenti si sfidassero in una partita a scacchi. La partita si svolse nella, con una cornice di cortigiani, fanti, dame, cavalieri, arcieri, tutti sotto il comando dei pretendenti e la austera supervisione del Castellano di Marostica Anche oggi tutto viene ripetuto come allora, sulla suggestiva, che con il suo disegno a riquadri diventa l'enorme scacchiera su cui rievocare il solenne evento.Figuranti in costume per circa due ore seguiranno fedelmente gli, che a distanza di quasi sei secoli ancora riecheggiano nella lingua della Serenissima.La scenografia è davvero suggestiva, con, ma è giusto ricordare che la partita è in realtà il culmine di una più complessa manifestazione folkloristica che recupera molto del patrimonio storico della città.L'appuntamento delladel 2020, come sempre per gli anni pari, si celebrerà il secondo weekend di settembre.La prima partita si svolgerà ilalle ore 21, per poi replicare alla stessa ora il, mentre lasi svolgeranno due partite a scacchi, alle ore 17 e alle ore 21 sempre nella suggestiva cornice della Piazza Castello.Le partite riproposte, che come da tradizione si devono svolgere "... a pezzi grandi et vivi...", cioè con persone umane, sono di solito, e quindi un occasione per gli appassionati di questo antico gioco di conoscere partite storiche, svoltesi durante i campionati del mondo o i vari storici tornei.La partita si svolge solo negli anni pari e ha quindiLa piazza viene circondata da, da quale poter ammirare comodamente seduti lo svolgersi delle partite. A disposizione circa, suddivisi in curve, gradinate e tribune, a prezzi crescenti a seconda della centralità della posizione scelta e della giornata.Nell'ultima edizione ivariavano dai 15 euro delle posizioni più defilate per la partita della domenica pomeriggio, fino agli 80 euro della tribuna centrale nella partita del sabato. Al momento non sono disponibili i prezzi per l'edizione 2020.Partita a scacchi a personaggi viventiMarostica (Vicenza)11-12-13 settembre 2020.venerdì 11 settembre alle ore 21;sabato 12 settembre alle ore 21;domenica 13 settembre alle ore 17 e alle ore 21.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale dai 15 agli 80 euro.I biglietti più cari si pagano per la partita del sabato sera e possono essere prenotati e pagati via internet con carta di credito, ma sono possibili prenotazioni telefoniche, fax o via e-mail, cui fare seguire il pagamento tramite vaglia postale o bonifico bancario.Prezzi relativi alla scorsa edizione.: percorrendo l'autostrada A4 Milano Venezia si seguono le indicazioni per l'autostrada A31 della Valdastico, che si percorre verso nord uscendo a Dueville. Da qui si prosegue sulla SS 248, detta anche la Marosticana-Schiavonesca in direzione Bassano del Grappa - Marostica fino a raggiungere la destinazione.