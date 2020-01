Il Mercato delle Pulci a Firenze

Informazioni, date e orari per visitare il mercato delle pulci

Calendario delle aperture

Gennaio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Febbraio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Marzo 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aprile 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Fino a qualche anno fa si teneva nella storica Piazza dei Ciompi, poi aveva trovato ubicazione nel 2016 inDa ottobre 2019 il sempreverdediè ospitato in una nuova struttura fissa proprio in Largo Annigoni, a pochi passi dal tradizionale Mercato di Sant'Ambrogio, consentendo così la riqualificazione dell'area e dotando il uqaurtiere di un luogo da vivere giornalmente alla scoperta continua di un usato pronto a svelare sorprese (per chi se ne intende), semplici curiosità e souvenir, ma anche pezzi da collezione.Dalla mattina alla sera è possibile passeggiare per la galleria commerciale e ammirare (e magari anche acquistare) vecchie lampade, mobili, antichi arredi, bigiotterie, libri e naturalmente vestiti.È questo terreno fertile per iche accorrono in modo da non lasciarsi sfuggire le vere occasioni dell’traboccante di originalità, ricercatezza e solidi rapporti col passato in forma chiaramente nostalgica.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo suiMercatino delle PulciLargo Pietro Annigoni (Firenze).tutti i giorni.dalle ore 9 alle 19.gratuito.mercatino delle pulci e dell'antiquariato.Piazza Pietro Annigoni è raggiungibile avvalendosi degli autobus ATAF, linee 14, 23, c2 e c3.