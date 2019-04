La Mostra su Escher a New York City

Chi era Escher

Unaper quantità di opere proposte e per scelta curatoriale, quella su Escher a New York City (Industry City di Brooklyn . “” è il titolo dell’esposizione che conta più die che rappresenta unnel panorama artistico statunitense relativamente al grande artista.La mostra, inoltre offre anche delle, cone aree dovea comprendere il magico mondo di Escher.Un lavoro unico nel suo genere, capace di raggruppare in modo logico e armonioso, soggetti provenienti dal, ma anche. I curatori della splendida proposta sono, figura di spicco da sempre della M.C. Escher Foundation e il collezionista ed esperto del grande maestro,, mentre la produzione e l’organizzazione è di Arthemisia e M.C. EscherFoundation. Una mostra da non perdere se ci si trova nei paraggi, e che fa parte di una proposta internazionale che ha già toccato importanti città, quali Roma Milano , oltre a Singapore Di origini olandesi Escher è rinomatoche ricordiamo per l’eccezionale abilità nella realizzazione di, ma ancoradalle forme in continuo divenire.Risultato di tanta maestria sono per esempio le sueche esprimono un talento senza pari nell’ottenereUn lavoro quello di Escher capace dimondi diversi, dalla scienza alla matematica, dalla fisica alla logica: è proprio questa dote nel crearedi mondi differenti e coesistenti che regala stupore e incantesimo.“Non è proprio possibile: dove c'è un corpo, non può essercene un altro”, dichiara il matematico, e amico di Escher, Bruno Ernst “solo un artista ci può dare questa illusione e suscitare in noi una sensazione tanto eccezionale”.Lontano da una visione monoculare Escher interpreta lo spazio in, privilegiando l’e la complessità di una realtà sempre riflesso di molteplici prospettive e dimensioni.ESCHER. The Exhibition & ExperienceNew York, Industry City di Brooklyn8 giugno – 26 maggio 201910-19, il giovedì fino alle ore 21adulti 20 dollari, senior 15 dollari, ragazzi 12-17 a 13 dollari, bambini 5-11 anni a 6 dollarivisita il sito ufficiale