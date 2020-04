Le isole e gli arcipelaghi della Puglia, quali sono?

Isole Tremiti, Foggia

Isole Pedagne, Brindisi

Isola di Gallipoli, Lecce

Isola di Sant’Andrea, Lecce

Isola dei Conigli, Lecce

Isola della Malva, Lecce

Isola della Fanciulla, Lecce

Isola di Pazze, Lecce

Isole Cheradi, Taranto

È ilitaliano, una striscia di terra che racconta antiche origini, dalla preistoria sino ai fasti del barocco.Castelli che costeggiano il mare econ capolavori dell’artigianato ma anche spiagge di sabbia e scogliere; la, con i suoi siti dichiaratidall’UNESCO, è celebre in tutto il mondo per i trulli di, l’architettura medievale fatta erigere da Federico II di Hohenstaufen, i santuari di Padre Pio, la cucina e la musica popolare.Così per i suoi paesaggi naturali, paradisi in miniatura disseminati lungo centinaia e centinaia di chilometri di costa, parchi nazionali, le doline di, le gravine di Laterza e le isole.Sparse fra le acque cristalline, di un blu ancora più intenso dove Ionio e Adriatico s’incontrano,, fra le province di, sono una delle perle di questa regione del Sud Italia.Conosciute anche come Isole Diomedèe, lesi trovano una ventina di chilometri a nord dal promontorio del Gargano, nel Mar Adriatico.Inserito nel, l’arcipelago è abitato da poco più die forma il comune sparso delle isole Tremiti con capoluogo San Nicola, nell’isola omonima.La più grande per estensione, circa 208 ettari, la più ricca di vegetazione e, per molti, anche quella con i paesaggi naturalistici più suggestivi è, ricoperta da una pineta di pini d’Aleppo che giunge a strapiombo sul mare. Ma non mancano neppure specie della macchia mediterranea con mirto e ginepro in primis e poi viti e olivi.Lungo il litorale dell’isola si apronoraggiungibili in barca: c’è la Cala delle Arene con la spiaggia di sabbia,a cui Lucio Dalla dedicò l’omonimo album discografico, loper via della forma che ricorda il grande pachiderma. E poi la Grotta delle Murene e delle Rondinelle, la Punta del Vapore e quella del Diamante, luogo più a nord dell’isola. Sul versante meridionale di San Domino si trova invece la celebre, chiamata così per le migliaia di fiori selvatici che fioriscono al suo interno.È anche il territorio dell’arcipelago con la presenza umana più antica, risalente all’epoca neolitica; in contrada Prato Don Michele ma anche verso Cala degli Inglesi sono stati ritrovatie di zone sepolcrali. Funei primi decenni del Regno d’Italia (già lo era stata assieme alle Tremiti in generale ai tempi del Regno di Napoli) mentre durante il fascismo venne adibita a carcere per i prigionieri omosessuali.Disabitata anche l’isola di(o Caprara), seconda per grandezza nell’arcipelago tremitese. Il suo nome deriva dalla presenza di capre selvatiche sul suo territorio sin dall’epoca degli antichi greci, primi ad accorgersene e a chiamare l’isola Aegylon, cioè terra delle capre. Lungo il suo perimetro si trovano, in senso orario, Punta dello Straccione, Cala dei Turchi, Punta Secca, Cala dei Pesci e Cala del Falconetto.nelle acque dell’Adriatico che lambiscono questo territorio c’è una, opera di Domenico Norcia, la più grande al mondo dedicata al santo con i suoi 3 metri di altezza.C’è poi l’con la sua forma stretta e lunga, le rocce a picco sul mare e la costa frastagliata protetta da grandi scogli: è la terza per superficie (circa 42 ettari) con uno sviluppo costiero di 3700 metri.dell’arcipelago, l’isola si può raggiungere dal porto dominato dall’edificata nell’XI secolo.Si possono ammirare il castello, fortificato per volere di Carlo d’Angiò, e la chiesa dedicata alla Vergine ricostruita nel 1045 dai monaci benedettini di Montecassino sui resti di un precedente edificio religioso. Dal porto di San Nicola di Tremiti si può proseguire in direzione dell’acquedotto (una vasca scavata nella roccia viva), passando per un tratto di costa a falesia erosa dalle mareggiate e arrivando sino a Cala della Punta del Cimitero e alla Muratta, un promontorio che deve il suo nome alla presenza dei murattiani all’epoca di Napoleone.Punto più a nord della Puglia, l’isola diè una distesa pianeggiante di pietraia che digrada verso sud proprio dove le rocce calcaree si tuffano nel mare mentre sul versante opposto il territorio è a falesia. Alta poco più di 15 metri, quest’isola viene quasi completamente sommersa dall’acqua durante le mareggiate. Spugne, gorgonie, alghe, polpi e murene (ma anche tante altre specie) hanno trovato il loronelle acque che circondano l’isola mentre flora e fauna sono caratterizzate da macchia mediterranea, rettili, conigli selvatici, falchi e rondoni.Parte della riserva marina integrale delle Tremiti, a Pianosacosì come sono vietate pesca e immersioni se non accompagnati da guide autorizzate. Per visitare l’isola è comunque necessario l’autorizzazione dell’ente gestore. Infine il, l’isola più piccola dell’arcipelago (4 ettari) tanto da essere considerata più che altro uno scoglio; completamente disabitata, si estende per 400 metri in lunghezza e 200 in larghezza.Le Tremiti –- si possono raggiungerecon partenze da diversi porti fra cui(Abruzzo),(Molise),(Puglia). Fra le compagnie marittime che effettuano questi collegamenti c’èche utilizza la nave veloce Isola di Capraia.Solo i residenti sulle Tremiti possono sbarcare sulle due isole principali dell’arcipelago con auto al seguito, per gli altri passeggeri è richiesta invece un’autorizzazione specifica. Info suSono sei lembi di terra di fronte al porto di Brindisi e formano il piccolo arcipelago delle Isole Pedagne.La più grande è, già nota all’epoca di Plinio il Vecchio.Il nome lo deve proprio all’apostolo a cui venne dedicato nel 1062 un piccolo monastero (i resti sono conservati al Museo Archeologico Provinciale Francesco Ribezzo di Brindisi). Qui i Normanni costruirono un avamposto per difendere la città brindisina e nel 1558 Filippo II fece erigere il, la cui costruzione durò ben 46 anni. Ospitò poi sul suo territorio une negli anni del Primo Conflitto Mondiale fu adibita adella Marina Militare.Via Torpediniera Climene collega quest’isola, dal 1984 di proprietà dello Stato, alla terraferma., con i suoi 8,63 ettari, è per dimensione la seconda isola dell’arcipelago ed è collegata dache conduce all’area industriale di Brindisi. Zona militare, accoglie la batteria Fratelli Bandiera istituita nel lontano 1916 e viene utilizzata per addestramento e come base operativa del 1° Reggimento San Marco.C’è poi l’isolache si estende fra Pedagna Grande e La Chiesa. Grande poco più di 2.200 metri quadrati, è pianeggiante e anch’essaPoco più di 1,20 ettari per l’isolotto su cui si trova la celebrecon i suoi affreschi sulla Natività (purtroppo in stato di grande degrado):è una delle isole minori delle Pedagne caratterizzata da fondali sabbiosi con qualche roccia isolata e ciuffi di piante acquatiche di poseidonia.Le ultime due isole sono: sulla prima si erge un faro, visibile a 13 metri di distanza, progettato nel 1834 ed entrato in funzione 25 anni più tardi. La seconda, di appena 600 metri quadrati, è la più piccola delle Pedagne ed è uno scoglio che affiora sulla superficie dell’acqua fra La Chiesa e Traversa.Anche il centro storico dellasorge su un: a collegarla alla città nuova è un ponte in muratura seicentesco.è uno scrigno di gioielli da scoprire; c’è ildel XIII secolo, costruito durante la dominazione angioina e successivamente ristrutturato: quattro torri agli angoli di una base quadrata e una quinta, circolare, il, più in avanti rispetto alla cinta difensiva come avanguardia nella difesa.Tanti gli edifici religiosi: la, capolavoro del barocco salentino, con le reliquie di San Fausto; la chiesa di San Francesco di Paola e quella del Santissimo Crocifisso.Decine e decine didi origine barocca e rinascimentale fra cui Palazzo Pirelli, Palazzo Assanti-Aragona, Palazzo Tafuri e Palazzo Specolizzi. E poi ancora la Torre Civica dell’Orologio, il Museo Civico e la biblioteca comunale, ile i Frantoi Ipogei, uno con ingresso da via De Pace e l’altro sotto Palazzo Briganti, in via Angeli.Entrando nel centro storico dalla Gallipoli nuova si trova, sulla sinistra, il Seno del Canneto, approdo per barche e pescherecci, mentre sulla destra, si affacciano il porto mercantile e più avanti il porticciolo San Giorgio.Incastonata fra i bastioni, si trova inoltre la, una distesa di sabbia lunga 300 metri; attorno all’isolotto scorre la, la strada litoranea da cui si possono ammirare panorami a dir poco pittoreschi.Un faro alto 45 metri, prezioso riferimento per i pescatori, costruito nel 1866, gabbiani che nidificano e un fondale adatto agli appassionati di immersioni. Siamo sull’isola di Sant’Andrea, di fronte alla città di Gallipoli, a quasi 2 km dalla costa salentina.Immersa nel Mar Ionio, quest’isola diun tempo veniva utilizzata dai residenti di Gallipoli per pascolare le greggi trasportate sino a lì con le barche.Oggi,, assieme a Punta Pizzo, fa parte di unma anche storico: è una tappa della migrazione di specie di avifauna e luogo botanico di grande valore; zona paludosa con giunchi, è importante anche per un’area archeologica risalente al periodo del Bronzo.L’isola può esseregrazie acon partenza dalla darsena Portolano o Rivellino (biglietti acquistabili anche in loco), condizioni meteo permettendo, a prezzi indicativi di circa 30 € per gli adulti; 15 € dai 4 ai 12 anni; gratis bimbi sino ai 3 anni. Le tariffe prevedono il tour all’isola di Sant’Andrea e Lido Pizzo, pranzo e sosta bagno. Info:È l’con spiagge dorate e fondali trasparenti.Situata di fronte a Porto Cesareo , sulla costa ionica, a circa 1 km dalla terraferma, l’isola dei Conigli è un susseguirsi di macchia mediterranea, pini d’Aleppo, acacie e cipressi.Fa parte dell’di Porto Cesareo. Il nome con cui è conosciuta da tutti (quello sulle carte nautiche è isola Grande) lo deve all’abitudine del secolo scorso di allevare conigli. I suoi fondali sono fra i più apprezzati da chi pratica snorkeling e immersioni: si può nuotare fra coralli, polipi e branchi di pesci ma anche fra relitti di imbarcazioni affondate, colonne e marmi antichi.Chi desidera approdare in questo lembo di terra salentina puòal grazioso porticciolo di Porto Cesareo, chiedere un passaggio su una barca dei pescatori o arrivarci a nuoto.Per approfondimenti leggi anche il nostro articolo sulleA dare il nome a quest’isola incontaminata situata di fronte a Porto Cesareo è la, con i suoi fiori a grappolo rosati.È una lingua di sabbia che affiora a pelo d’acqua, con tratti di scogliera salmastra e pozze di acqua marina e un’incantevoleVolete raggiungerla? Scegliete voi come: con un’imbarcazione oppure a piedi percorrendo prima l’insenatura e poi nuotando negli ultimi metri di mare.È poco più che una fila di scogli con una forma rettangolare che sorge a sud-ovest della cittadina di, località balneare nelle vicinanze di Gallipoli e Santa Maria di Leuca.La leggenda racconta che una giovane del luogo venne uccisa e gettata nel mare durante le incursioni piratesche del feroce Dragut e poi ritrovata dai pescatori nei pressi dell’isolotto che da allora prese il nome di isola della Fanciulla.Si trova a un centinaio di metri dalla spiaggia e può essere raggiuntaSiamo a, nel basso Salento. Di fronte alle coste ioniche di questa città d’arte e turistica si trova la piccola isoletta di Pazze, raggiungibile anche a nuoto.Proprio qui nel V secolo a.C. venne firmata la pace fra Taranto e Ugento e per questo è nota anche come isola della pace.I 200 metri e poco più dell’isolotto sono di grande importanza per questo tratto di costa salentina perché fungono dadel mare.Un tempo erano tre –– ma oggi quest’ultima è scomparsa.Il piccolo arcipelago delle Cheradi è il limite sud-ovest della darsena del Mar Grande di Taranto., San Paolo è off-limits al pubblico mentre San Pietro è stata recentemente riaperta ai visitatori che ne frequentano soprattutto laProprio l’isola di San Pietro è ormai considerata una vera e propriacon un interessante ecosistema: qui hanno trovato il loro habitat cormorani, beccacce di mare, martin pescatore e gechi e, dopo decenni di coltivazioni, è tornata a fiorire la vegetazione mediterranea con querce, platani, narcisi, erica, capperi, avena e trifoglio.I bassi fondali sabbiosi e quelli di roccia nuda più a sud offrono riparo a una gran varietà di molluschi e pesci fra cui i delfini, avvistati più volte. Ricche entrambe dal punto di vista floreale e faunistico, San Pietro e San Paolo hanno anche un’altra caratteristica che le accomuna: l’interesse deiche da qui effettuano collegamenti via radio verso tutto il mondo.Nota anche come “u’ squegghie”, lo scoglio, l’isoletta di San Nicolicchio, nei pressi di Punta Rondinella, un tempo ospitava una piccola badia dedicata a San Nicola di Myra. L’ampliamento del porto mercantile ne ha portato purtroppo la scomparsa.Da Taranto, la Città dei Due Mari, si possono raggiungere le isole Cheradi conche effettuano collegamenti e mini crociere con(si parte da Piazzale Democrate e dalla rampa Leonardo da Vinci), oppureMaggiori informazioni sue per la compagnia San Cataldo direttamente sul luogo dell’imbarco, alla discesa del Vasto, nella Città Vecchia di Taranto.