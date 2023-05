Le spiagge più belle del Salento, sulla costa ionica della Puglia

Salento: le spiagge da Marina di Pulsano a Porto Cesareo

Chi è già stato nel Salento sa bene come la costa che si affaccia sul Mar Ionio sia un vero spettacolo della natura. L'assenza di fiumi rende le acque trasparenti, i calcari delle rocce creano una sabbia finissima e dalle candide tonalità: il mix che si ottiene è una striscia di paradisi dove è un piacere crogiuolarsi al sole delle più famosee tuffarsi negli splendidi fondali, ideali per ama lo snorkeling.Dafino aproponiamo un, risalendo i magnifici arenili del Golfo di Taranto, attraverso Porto Cesareo e Gallipoli, fino a giungere al faro di Leuca, dove due mari si incontrano.il Mar Ionio offre una collezione di ampie spiagge ed è forse questa la zona d'Italia che riesce a fornire colori e sensazioni tipiche delle migliori spiagge tropicali del mondo. Le sabbie hanno spesso tonalità chiare e ciò rende le acque a riva di un turchese cristallino, il comune denominatore di questa lunga serie di lidi.Le prime spiagge significative che si incontrano muovendosi da Taranto in direzione sud sono quelle che si aprono su una collana di piccole baie a partire da. Non sono molto ampie (al massimo 400-500 metri di lunghezza), e neanche troppo profonde, ma sono caratterizzate da acque trasparenti e sabbie bianche.La costa diventa più rettilinea in corrispondenza di, dove troviamo altre spiagge, così come a est diLe spiagge sabbiose più belle devono ancora arrivare: la zona più spettacolare è quella che inizia a, dove si trova un tratto selvaggio di costa bordato da dune di sabbia ricoperte da macchia mediterranea.Altrettanto bella è la zona di, in particolare le spiagge nei pressi di, dove la suggestione dei luoghi e la trasparenza delle acque è davvero sorprendente .Non a caso, qui siamo nella zona dell'Area Marina Protetta di Porto Cesareo, sorta proprio per conservare il patrimonio marino di queste coste basse così straordinariamente ricche di colori e faune.L'unico difetto di queste spiagge, se proprio vogliamo trovarne uno, è rappresentato dalla loro modesta profondità, eccetto alcuni casi come ad esempio la, che però a causa della sua bellezza ha visto sorgere stabilimenti attrezati e soffre di un affollamento intenso, specie durante l'alta stagione e la domenica.Spostandoci in direzione di, oltre la località balneare di Sant'Isidoro, per un tratto la costa abbandona le sabbie per dare spazio alle rocce: poco prima di Santa Caterina troviamo l'insenatura di, magnificamente avvolta da una cornice di macchia mediterranea e da una fitta pineta costiera che si inerpica sulle alture a ridosso delle acque dello Ionio.La costa ritorna bassa e sabbiosa appena a nord di Gallipoli, dove segnaliamo le spiagge diLe spiagge dei lidi a sud di Gallipoli offrono belle viste sulla città, oltre che sabbie bianche e mare pulito. Da non perdere le acque cristalline die del vicino lido diPer approfondimenti rimandiamo al nostro articolo dedicato alleLo Ionio offre parecchie spiagge lungo i rimanenti 50 km di costa che conducono fino a Santa Maria di Leuca. Eccone alcune.In successione incontriamo alcune splendide località balneari come, che presenta ampie spiagge appena a sud del porto, con una bella cornice di pini poco prima di giungere aOltrepassata Marini, merita una sosta la lunghissima e bianchissima spiaggia di, che si va a collegare come un lungo nastro d'avorio bordato di turchese con le arene di(dette le) e la spiaggia di Torre Vado.Come ultima spiaggia ionica, poco prima di Leuca, troviamo la bella, lunga circa mezzo chilometro e suddivisa in due settori da una zona prevalentemente rocciosa.Da qui manca poco all'estremità meridionale del lato pugliese del Golfo di Taranto: oltreiniziano le, cittadina caratterizzata da un grande faro e dalla Basilica santuario di Santa Maria de Finibus Terrae.Qui la costa è rocciosa e ricca di grotte: appena a nord si elevano strapiombi che sono il preludio alle spettacolari falesie che si incontrano proseguendo in direzione di: questo, però, è un altro itinerario, un'altra storia, un altro mare. Se ti interessa saperne di più, puoi leggere il nostro articolo sulle