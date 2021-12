La Fiera Antiquaria ad Arezzo

Informazioni utili, date e orari del mercatino dell'antiquariato

Calendario delle aperture

Gennaio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Febbraio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Marzo 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aprile 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Dimensioni e prestigio da fiera, una cornice informale e frizzante da mercatino delle pulci. La, uno dei, puntuale dal 1968 nel riproporsi allae ilè tutto questo insieme, ma è anche una preziosa occasione per ammirare, alzando lo sguardo al di sopra dei tendoni, il centro storico di una delle più belle città della Toscana.Già dalle 9 del mattino, nella scenograficae nella scacchiera delle vie che se ne distaccano, alla Fiera Antiquaria di Arezzo si cammina tra due ali di bancarelle che propongono una stuzzicante alternanza di mercatini dell', di pezzi unici e oggetti di serie, di arredi antichi e artigianato artistico, di oreficeria, strumenti, libri e stampe.C'è chi si aggira in cerca dell’opera pregiata, chi cerca di completare la più bizzarra delle collezioni; e chi – proprio come voi, immaginiamo – curiosa semplicemente in cerca della scintilla estemporanea, dell’incontro a sorpresa con un oggetto del cuore. Oltre che sui banchetti, vi invitiamo a sbirciare le vetrine delle botteghe artigiane del centro: tanti atelier hanno aperto sulla scia del successo della Fiera Antiquaria di Arezzo, negli antichi fondaci del centro storico.L’occasione è quella giusta per un weekend ad: tra i tanti palazzi antichi da visitare, ce n’è uno, da non perdere, strettamente legato alla Fiera Antiquaria di Arezzo: è il trecentesco, ora Casa Museo di Ivan Bruschi, il mercante a cui si deve la nascita della manifestazione, con i pezzi forti della sua collezione privata.Ti piace l'antiquariato? Leggi anche il nostro articolo suiFiera AntiquariaPiazza Grande e nelle vie del centro, Arezzo.la prima domenica del mese e il sabato precedente.1-2 gennaio5-6 febbraio5-6 marzo2-3 aprile30 aprile-1 maggio4-5 giugno2-3 luglio6-7 agosto3-4 settembre1-2 ottobre5-6 novembre3-4 dicembre.: da aprile a ottobre il sabato ore 9-20, la domenica ore 9-19.Da novembre a marzo il sabato ore 9-19 ,la domenica ore 9-18.: ingresso libero.: mercatino dell’antiquariato.: maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata – tel. 0575 377475.: Arezzo si trova a 74 km dae a 218 km dalungo l’autostrada A1 (uscita Arezzo).In treno, fermano ad Arezzo sia Intercity che Frecciarossa sulla linea Firenze-Roma.