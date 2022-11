I mercatini di Natale ad Arezzo

Informazioni, date e orari del mercatino di Natale tirolese

Calendario delle aperture

Novembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

In occasione della festa più attesa dell'anno tornano i, che si prepara ad accogliere turisti e visitatori offrendoIl più grandeha come splendida cornice la piazza più importante di, il cuore pulsante e nevralgico della città,È festa dunquetra i coloratissimi stand. Rimandiamo allo specchietto riepilogativo in fondo all'articolo per il calendario esatto delle aperture.Luci, suoni, profumi e sapori del Natale si concentrano a Piazza Grande con i numerosi espositori che offriranno per la vendita prodotti tipici, dolciumi, artigianato artistico, opere d'arte, souvenir. Non manca davvero nulla tra tessili per la casa, decorazioni natalizie, tazze, candele profumate, e poi ancora gastronomia tipica, spezie, infusi e tisane dai profumi natalizi. Non a caso, molti espositori provengono proprio dal distretto dei mercatini tirolesi (tra cui quelli di) e porteranno qui l'esperienza acquisita facendola conoscere a tutti i visitatori, che potranno farsi ispirare curiosando tra leIl Natale non è solo shopping. Tra le tante attrazioni ne segnaliamo alcune in particolare: i bambini - e non solo, ne siamo certi - ameranno ad esempio la grande, ovvero ilche quest'anno si sposta nella Galleria d’Arte Contemporanea di Piazza San Francesco con tre piani di opere d’arte con grandi installazioni, mosaici e moc interamente realizzate con i mattoncini più famosi al mondo. Ci saranno aree tematiche e tante iniziative speciali, con tutte le novità 2022 e la possibilità di costruire e acquistare la propria Lego sul posto. La Brick House è aperta il 19-20-26-27 novembre / 3-4-8-9-10-11-17-18 dicembre (ore 10-18), il 24 dicembre (ore 10-17), il 25 dicembre (ore 15-18) e il 26 dicembre (ore 10-18). Prezzo 6 euro per adulti e bambini, gratis sotto i 5 anni non compiuti.Per i più piccoli sarà inoltre allestita laaperta il 19-20-26-27 novembre / 3-4-8-9-10-11-17-18 dicembre (ore 10-12:30 e 14-18) e 25 novembre / 2-16-23 dicembre (ore 12-18), 24 dicembre (ore 10-17) all'interno del Palazzo Fraternita dei Laici, in Piazza Grande, accessibile al prezzo di 5 euro (gratis per i bambini fino a 5 anni non compiuti).In programma ci sono anche i(giochi di luci, colori e musica che animano le serate del Villaggio Tirolese), le(casette di legno tipicamente tirolesi, dove degustare dolci e piatti tipici del SüdTirol, dal venerdì alla domenica ore 10-21), gli special tour e molto altro.Piazza Grande, Arezzo (Toscana).dal 19 novembre al 26 dicembre 2022.19-20-25-26-27 novembre, 1-2-3-4, 8-9-10-11, 15-16-17-18, 23-24-25-26 dicembre 2022.19-20 novembre ore 10-21;25-26-27 novembre ore 10-21;1 dicembre ore 15-21;2-3-4 dicembre ore 10-21;8-9-10-11 dicembre ore 10-21;15 dicembre ore 15-21;16-17-18 dicembre ore 10-21;23 dicembre ore 10-21;24 dicembre ore 10-17;25 dicembre ore 15-21;26 dicembre ore 10-21.ingresso gratuito.tutte le informazioni sul sito ufficiale o sulla pagina Facebook dedicata.per chi arriva in automobile, Arezzo ha numerosi punti di sosta gestiti dall'ATAM, la società che gestisce i parcheggi pubblici in città.Il bike sharing ad Arezzo funziona bene e sono molte le postazioni.Treno: la stazione ferroviaria è lungo la linea Bologna - Roma. Si può raggiungere Piazza Grande dalla stazione con un taxi o con un autobus.